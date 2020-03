Jest pełny konsensus w sprawie mediów publicznych - w ten sposób wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) ocenił decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu noweli ustawy abonamentowej. "Dziś rzetelna informacja dla społeczeństwa to ważna sprawa, zwłaszcza ws. koronawirusa - to pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne" - mówił natomiast premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że rząd w tym roku przeznaczy rekordową pulę na bardzo ważny obszar dla Polaków, czyli na onkologię.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.



"Brawo. Jest pełny konsensus w sprawie mediów publicznych" - napisał wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski na Twitterze.



Zdaniem posła Jana Kanthaka (Solidarna Polska), decyzja prezydenta Dudy o podpisaniu noweli ws. dofinansowania mediów publicznych jest "bardzo odpowiedzialna i racjonalna". "Dumny jestem, że mamy prezydenta, który nie ulega demagogicznej narracji opozycji, próbującej budować kapitał polityczny na nieszczęściu i tragedii ludzkiej" - podkreślił Kanthak.



Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie PiS, przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Posłowie PiS przekonywali, że rekompensata dla mediów publicznych musi być zapewniona, by mogły się one rozwijać. Opozycja proponowała, żeby pieniądze te zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, na przykład na leczenie onkologiczne.



Sejm uchwalił nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej 9 stycznia, następnie trafiła ona do Senatu, który odrzucił ją w całości. 13 lutego Sejm odrzucił sprzeciw izby wyższej i ustawa została przesłana do prezydenta. Miał on 21 dni na decyzję, czy ustawę podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W piątek upływał termin decyzji prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda od zeszłego tygodnia prowadził konsultacje w sprawie ustawy abonamentowej. Spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , przedstawicielami regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia, a także prezesami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W tym tygodniu rozmawiał z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim.

Morawiecki: Rekordowa pula na onkologię

Dziś rzetelna informacja dla społeczeństwa to ważna sprawa, zwłaszcza ws. koronawirusa - to pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne - mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że rząd w tym roku przeznaczy rekordową pulę na bardzo ważny obszar dla Polaków, czyli na onkologię.



Premier wziął udział w piątkowym wieczornym briefingu, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej.



Morawiecki podziękował mediom publicznym za "ich misję, którą sprawują". "Dzisiaj rzetelna informacja dla społeczeństwa zwłaszcza ws. koronawirusa to ważna sprawa". To pokazuje, jak ważna jest telewizja publiczna, media publiczne. Morawiecki złożył także podziękowania na ręce wszystkich pracowników mediów publicznych - jak mówił - "za wszystkie kanały, które rzeczywiście budują kulturę polską i historię we właściwy sposób, za obywatelską postawę".





Zdaniem premiera "od ponad 10 lat dofinansowanie mediów publicznych jest niedostateczne".

A to z tego powodu, że rząd PO udzielał rabatów różnym grupom nie przyznając jednocześnie identycznych co do wysokości rekompensat bezpośrednio z budżetu lub z innych źródeł. W związku z tym konieczne do zapewnienia funkcjonowania takiej poważnej instytucji jaką są media publiczne środki nie były w wystarczającym stopniu przeznaczane - zaznaczył Morawiecki.



Jak dodał, to dlatego rząd PiS od paru lat przeznacza w ustawie dodatkowe środki, które rekompensują ubytek w abonamencie przyznawany na skutek rabatów konkretnym grupom społecznym.

Czyli jak najbardziej logiczny mechanizm. Jeżeli tutaj ubywa środków, to skądś muszą się one pojawić, żeby ludzie mieli pracę, żeby filmowcy mogli kręcić filmy, żeby sport mógł być pokazywany - mówił premier.



Dodał też, że rząd w tym roku przeznaczy rekordową pulę na bardzo ważny obszar dla Polaków, czyli na onkologię.

To jest ponad 11 mld złotych. Nigdy wcześniej takiej kwoty nie przeznaczaliśmy - podkreślił Morawiecki.



Premier poinformował, że rozmawiał z prezydentem o Funduszu Medycznym.

Pan prezydent tutaj podkreśla jak ważny jest jeszcze ekstra dodatkowy komponent właśnie onkologiczny - powiedział.



Będziemy w najbliższym czasie komunikować szczegóły w tym zakresie. Przy czym to jest fundusz, który przekracza te 11 mld zł, o których powiedziałem, żeby nie było tutaj żadnych niedomówień. A więc jeszcze dodatkowe środki będą również przeznaczone - zapowiedział szef rządu. Na Narodową Strategię Onkologiczną w najbliższych dziesięciu latach rząd ma przeznaczyć ponad 11 mld zł.