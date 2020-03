Prezydent Andrzej Duda w piątek wieczorem ogłosił, że podpisał nowelizację tzw. ustawy abonamentowej. Przewiduje ona wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r.

Prezydent Andrzej Duda / Tomasz Waszczuk / PAP



Podczas konferencji prasowej prezydent tłumaczył, że nie zgadza się z koncepcją podziału pieniędzy między centralę i ośrodki regionalne oraz między telewizję i radio. Andrzej Duda ogłosił, że zdecydował się podpisać ustawę "na pewnych warunkach".

Nowelizacja tzw. ustawy abonamentowej przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty.

Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej 9 stycznia, następnie trafiła ona do Senatu, który odrzucił ją w całości. 13 lutego Sejm odrzucił z kolei sprzeciw izby wyższej i ustawa została przesłana do prezydenta. Miał on 21 dni na decyzję, czy ustawę podpisać, zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o nowelę

Posłowie PiS przekonywali, że rekompensata dla mediów publicznych musi być zapewniona, by mogły się one rozwijać; opozycja proponowała, żeby pieniądze te zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, na przykład na leczenie onkologiczne.

Prezydent Andrzej Duda od zeszłego tygodnia prowadził konsultacje w sprawie ustawy abonamentowej. Spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawicielami regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia, a także prezesami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W tym tygodniu rozmawiał z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim.

Jacek Kurski "oddaje się do dyspozycji prezydenta"

Podpisanie ustawy stanęło pod znakiem zapytania, kiedy w poniedziałek nieoficjalne źródła w Kancelarii Prezydenta przekazały, że Andrzej Duda żąda w zamian odejścia prezesa Telewizji Polskiej.

Wieczorem szef TVP Jacek Kurski ogłosił , że "oddaje się do dyspozycji prezydenta". "Szanowny Panie Prezydencie, chcę Pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od Pana decyzji" - oświadczył Kurski w liście do Andrzeja Dudy.

W związku z wystąpieniem prezesa Kurskiego postanowiłem wydać rozporządzenie o zarządzeniu głosowania w sprawie uchwały o odwołaniu Jacka Kurskiego z prezesa Telewizji Polskiej - ogłosił w piątek wieczorem Krzysztof Czabański. To głosowanie będzie trwało korespondencyjnie do poniedziałku, ale już w tej chwili mogę państwu powiedzieć, że z pięcioosobowej rady już wpłynęły cztery głosy za podjęciem tej uchwały - dodał Czabański.