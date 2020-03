Do poniedziałku Rada Mediów Narodowych w korespondencyjnym głosowaniu ma rozstrzygnąć w sprawie odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego - poinformował przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Dodał, że z 5-osobowego składu RMN już wpłynęły 4 głosy za odwołaniem Kurskiego.

Jacek Kurski / Mateusz Marek / PAP

Czabański wziął udział w wieczornym briefingu, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. W briefingu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski.

Wcześniej tego dnia Jacek Kurski napisał w liście do prezydenta, że oddaje się do jego dyspozycji w imię dobra Telewizji Polskiej. Podkreślił, że jego osoba "nie jest i nie będzie" przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania, uzależnionych od decyzji głowy państwa. W podobnym tonie wypowiadał się w wywiadzie w TVP Info.



O tym, że Rada Mediów Narodowych w korespondencyjnym głosowaniu ma rozstrzygnąć o odwołaniu Kurskiego Czabański poinformował podczas briefingu W Pałacu Prezydenckim. Jak podkreślił, decyzję o wydaniu rozporządzenia w sprawie głosowania nad uchwałą o odwołaniu Kurskiego podjął w związku z wystąpieniem prezesa TVP. Dodał, że głosowanie potrwa do poniedziałku. Już teraz mogę państwu powiedzieć, że z pięcioosobowej rady już wpłynęły cztery głosy za podjęciem uchwały - oświadczył.



Czabański podziękował wszystkim pracownikom mediów publicznych za realizowanie misji "na trudnym rynku medialnym" a także prezesowi Kurskiemu za "prowadzenie Telewizji Polskiej w tych trudnych warunkach".



Kołodziejski podkreślił, że Polskie Radio i Telewizja Polska wypełniają szereg luk na rynku medialnym. Te pieniądze z abonamentu, z rekompensaty za utracony abonament po prostu umożliwiają wykonanie tych zadań. Umożliwiają realizację nie tylko potrzeb programowych, ale w wielu sytuacjach przetrwanie wielu spółek. To nie jest tylko telewizja, to nie są pieniądze dla telewizji, to jest 17 spółek regionalnych Polskiego Radia. To jest 16 oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej - przypomniał szef KRRiT.



W tym kontekście dodał, że są to pieniądze na liczne programy m.in. TVP Historia czy TVP Kultura. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dodał, że telewizja publiczna umożliwia oglądanie za darmo wielu rozgrywek sportowych, które do tej pory były dostępne w płatnych pakietach sportowych.



Według medialnych doniesień, prezydent Andrzej Duda zażądał od przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego odwołania prezesa TVP. W zamian za odwołanie Kurskiego prezydent miał obiecać podpisanie noweli ustawy abonamentowej.