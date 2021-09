45 proc. badanych źle ocenia pracę premiera Mateusza Morawieckiego - wynika z sondażu IBRiS opublikowanego we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Premier Mateusz Morawiecki na sali plenarnej Sejmu w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Na początku września IBRiS zapytał o to, jak Polacy oceniają pracę premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów jego rządu. Z sondażu wynika, że pracę szefa rządu pozytywnie oceniło 42 proc. badanych, zaś negatywnie 45 proc. Pracę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka pozytywnie oceniło tyle samo respondentów co negatywnie - po 35 proc.

Przewagę głosów pozytywnych nad negatywnymi otrzymał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, którego pracę pozytywnie oceniło 34 proc. ankietowanych; głosy negatywne to 29 proc. Kolejnym ministrem z przewagą ocen pozytywnych jest minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Pozytywnie ocenia ją 21 proc. badanych, zaś negatywnie 20 proc. Więcej pozytywnych ocen zdobył również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, którego pozytywnie oceniło 19 proc. respondentów, zaś negatywnie 15 proc.

Wicepremier Jarosław Kaczyński zdobył 31 proc. ocen pozytywnych, zaś 53 proc. ocen negatywnych. 29 proc. badanych pozytywnie oceniło wicepremiera i ministra kultury i sportu Piotra Glińskiego, źle 34 proc. Pracę wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina pozytywnie oceniło 24 proc. badanych, zaś negatywnie 48 proc.

Szef MON Mariusz Błaszczak otrzymał 33 proc. ocen pozytywnych a 34 negatywnych. Szefa resortu sprawiedliwości z kolei pozytywnie oceniło 29 proc, negatywnie - 48 proc. Minister SWiA Mariusz Kamiński otrzymał 25 proc. ocen pozytywnych, a 42 proc. negatywnych.

20 proc. badanych dobrze oceniło pracę szefa MEiN Przemysława Czarnka a przeciwne oceny wystawiło mu 49 proc. badanych. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau otrzymał 16 proc. ocen pozytywnych i 25 proc. negatywnych.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka - 14 proc. pozytywnych i 23 proc. negatywnych. Z kolei pracę ministra finansów Tadeusza Kościńskiego pozytywnie oceniło 14 proc. badanych, źle 20 proc. Minister rolnictwa Grzegorz Puda otrzymał natomiast 13 proc. ocen pozytywnych i 26 proc. ocen negatywnych.

Badania CATI przeprowadzone 1-2 września 2021 r. na 1100 osobowej grupie respondentów.