Zmiana na stanowisku dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Mariusz Chmielewski obejmie funkcję po gen. Karolu Molendzie, który został strategicznym doradcą dowódcy NATO ds. transformacji. Nowy dowódca to doświadczony wojskowy naukowiec, specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji.

Gen. bryg. Mariusz Chmielewski będzie nowym dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Gen. Mariusz Chmielewski będzie drugim w historii dowódcą najmłodszego rodzaju wojsk w Polsce, do tej pory był zastępcą dowódcy cyberwojsk.

To wojskowy naukowiec związany w Wojskową Akademią Techniczną, specjalizujący się w zagadnieniach związanych m.in. ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Pracował także w MON, odpowiadając tam m.in. za wdrażanie różnego typu systemów obecnie używanych przez resort i wojsko. Informację o nowym dowódcy cyberwojsk jako pierwszy podał portal Onet. Potwierdził ją rzecznik resortu obrony.



Za co odpowiadają cyberwojska?

Pierwszy dowódca WOC, gen. Karol Molenda, objął dowództwo nad nowo powstałym rodzajem wojsk w 2022 roku. Podstawowym zadaniem WOC jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa w obszarze wojskowym - monitorowanie sieci, reakcja na cyberataki czy tworzenie nowych rozwiązań kryptologicznych - ale żołnierze WOC zajmują się też takimi zagadnieniami jak bezpieczna łączność dla żołnierzy czy implementacja i rozwój w wojsku nowych technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją.

W ciągu ostatnich kilku lat polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni stały się jedną z najwyżej ocenianych tego typu struktur w siłach zbrojnych państw NATO. Gen. Molenda regularnie podkreślał, że Polska mierzy się obecnie z niespotykaną i stale rosnącą liczbą cyberataków, z którymi jego żołnierze mają do czynienia de facto przez cały czas. WOC regularnie biorą też udział w ćwiczeniach sojusznikami, takich jak "Locked Shields" czy "Cyber Coalition", regularnie zajmując w nich najwyższe lokaty.

Przed powstaniem cyberwojsk gen. Molenda od 2019 roku był pełnomocnikiem MON ds. stworzenia nowego rodzaju sił zbrojnych. Wcześniej przez lata związany był ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie również zajmował się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Podobnie jak gen. Chmielewski wywodzi się z Warszawskiej WAT.

Poprzedni dowódca doceniony przez NATO

W marcu tego roku gen. Molenda otrzymał nominację na tzw. Cyber Championa - doradcę strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji. Zlokalizowane w amerykańskim Norfolk dowództwo odpowiada m.in. za planowanie rozwoju sił sojuszniczych; obecnie na jego czele stoi francuski admirał Pierre Vandier.