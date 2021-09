"Jutro ciekawi mnie ogromnie, jest szansą, która wszystko zmienia, dlatego nie spisuję wspomnień, ale notuję swe marzenia" - ten fragment tekstu "Kocham jutro" Wojciecha Młynarskiego jest mottem koncertu charytatywnego Magia Marzeń. Młynarski mniej znany, który 26.09.2021 w warszawskim Teatrze Palladium organizuje Fundacja Mam Marzenie przy współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina oraz przy udziale gwiazd polskiej estrady.

​Młynarski znów na scenie! Koncert charytatywny Fundacji Mam Marzenie / Materiały prasowe

Fundacja Mam Marzenie od lat wydobywa najskrytsze marzenia ciężko chorych dzieci, spisuje je i realizuje! Przynosi radość, zapomnienie o chorobie i nadzieję na spełnienie każdego marzenia! Wspominając swoich Marzycieli i dziękując przyjaciołom, warszawski oddział Fundacji realizuje koncert charytatywny poświęcony w całości twórczości Wojciecha Młynarskiego, znakomitego tekściarza, wykonawcy, Warszawiaka. Zaśpiewają takie gwiazdy polskiej sceny muzycznej - Alicja Majewska, Dorota Miśkiewicz, Magda Umer, Jan Młynarski Maciej Miecznikowski. Wystąpią także studenci i doktoranci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy akompaniamencie orkiestry tej samej uczelni. Imprezę poprowadzi Tomasz Wolny. Wszyscy artyści i muzycy zrezygnowali z gaż, dzięki czemu cały dochód zasili konto Fundacji i pozwoli zrealizować kolejne piękne marzenia. A dlaczego jeszcze warto wybrać się na koncert?

Koncert Magia Marzeń to okazja by pozwolić uwieść się niesamowitej sile marzeń i życzeń oraz bliżej poznać niepowtarzalny świat naszej Fundacji, a także doświadczyć energii bijącej ze spełnianego marzenia. W trakcie Koncertu spełnimy bowiem również i marzenia naszych Podopiecznych - mówi Aleksandra Bieg, rzecznik prasowy Fundacji Mam Marzenie - Bardzo cieszymy się także ze współpracy ze studentami i doktorantami z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dzięki ich zaangażowaniu publiczność zgormadzona w Teatrze będzie mogła posłuchać nieśmiertelnych piosenek Wojciecha Młynarskiego w nowych, bardzo ciekawych aranżacjach.

Koncerty Magii Marzeń organizowane w przez różne oddziały Fundacji, to w pewnym sensie spełnienie marzenia Mateusza. Marzyciela, który chciał być zapamiętany przez muzykę, chciał nagrać swoją piosenkę, lecz odszedł zbyt wcześnie. Piosenka, która jest mu dedykowana, do której słowa napisała także nasza Marzycielka, wieńczy każdy nasz koncert. Magia Marzeń to także hołd składany wszystkim naszym Marzycielom, okazja do spełnienia kolejnych dziecięcych pragnień oraz podziękowanie ludziom dobrej woli, którzy nas wspierają. Koncert odbywać się będzie pod patronatem Prezydenta Miasta Warszawy, a w realizacji samego wydarzenia nieocenionego wsparcia udzieliły Fundacja Energii oraz firmy: OSHEE, Dr Irena Eris, Sylveco, Bielenda.

Koncert będzie biletowany, zaś cały dochód zostanie przeznaczony na realizację marzeń Podopiecznych warszawskiego oddziału Fundacji. Bilety są dostępne m.in. na stronie https://palladium.pl/events/magia-marzen-koncert-charytatywny/.

Fundacja Mam Marzenie zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci między 3-18 rokiem życia cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez ponad 18 lat istnienia nasza organizacja spełniła blisko 9200 najskrytszych dziecięcych pragnień, przynosząc radość i nadzieję w tak trudnym czasie choroby. Fundacja realizuje również szereg projektów, których celem jest m.in. promocja zdrowia.