"Kościoły są otwarte na takich samych zasadach jak sklepy, przestrzeganie obostrzeń przeciwepidemicznych będzie kontrolowane jednakowo we wszystkich obiektach" – powiedział w minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Minister wziął udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jeżeli chodzi o kwestię kościołów, to tutaj mamy te same normatywy, te same standardy, które dotyczą również sklepów, które cały czas są otwarte - powiedział Niedzielski pytany o sugestie ekspertów, których zdaniem należałoby kościoły zamknąć, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Przypomniał, że w kościołach i w sklepach może przebywać jedna osoba na 15 mkw. I tak jak z całą stanowczością będzie to przestrzegane i weryfikowane w sklepach, również będziemy weryfikowali to w przypadku kościołów - zapewnił.



Wszystkie obiekty, bez wprowadzania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na charakter, będą w ten sam sposób kontrolowane - dodał.



Minister o wsparciu dla branży hotelarskiej

Na pytanie o pomoc dla przedsiębiorców branży hotelarskiej rzecznik rządu Piotr Muller odparł, że "w ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki ogłosił dodatkowe wsparcie, jeżeli chodzi o kwestie związane z przedsiębiorcami". Dodał, że z jednej strony jest to tarcza finansowa PFR, "kierowana w szczególności do branży hotelarskiej, gastronomicznej", z drugiej "rozwinięcie mechanizmu finansowania z pierwszej tarczy", który przewiduje umorzenie części subwencji i rozszerzenie tarczy branżowej.



Odesłał do strony internetowej PFR, na której - powiedział - można sprawdzić, "jaka konkretnie restauracja, jaki konkretnie hotel w każdym powiecie otrzymał wsparcie finansowe i w jakiej wysokości".



W posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego od przewodnictwem premiera wzięli udział także m.in: szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 26 405 nowych zakażeń koronawirusem; 349 osób zmarło. Od początku epidemii w Polsce zdiagnozowano ponad 2 mln chorych na Covid-19.