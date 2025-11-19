Nie ma potrzeby nowelizacji budżetu w 2025 roku - powiedział w środę w Krakowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Po październiku deficyt budżetu państwa wyniósł prawie 227,1 mld zł.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w Krakowie, że w 2025 roku nie będzie nowelizacji budżetu.

Szef resortu finansów podkreślił, że nie widzi potrzeby zmiany ustawy budżetowej w tym roku.

Po październiku deficyt budżetu państwa wyniósł prawie 227,1 miliarda złotych.

Po październiku br. - jak wynika z danych Ministerstwa Finansów - deficyt budżetu wyniósł prawie 227,1 mld zł, a na koniec września deficyt wynosił ponad 201,4 mld zł.

Z danych MF wynika, że dochody budżetu wyniosły prawie 471,67 mld zł, co stanowi 74,5 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok.

Natomiast wydatki budżetu wyniosły 698,76 mld zł, czyli 75,8 proc. kwoty zapisanej w ustawie budżetowej.