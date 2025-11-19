Sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała Marka Siwca na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu. Za kandydaturą byłego posła, europosła i szefa BBN przedstawioną przez marszałka Włodzimierza Czarzastego głosowało 9 posłów, przeciwnych było 3.

Marek Siwiec / Rafał Guz / PAP

Marek Siwiec ma objąć obowiązki szefa Kancelarii po zakończeniu trwającego posiedzenia Sejmu.

Komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych zaopiniowała najpierw wniosek o odwołanie Jacka Cichockiego ze stanowiska Szefa Kancelarii Sejmu. A następnie głosowała nad kandydaturę Marka Siwca na to stanowisko.



Zmiany związane są z wyborem na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. We wtorek zastąpił on Szymona Hołownię.



Marek Siwiec był posłem I i II kadencji; w latach 1996-2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997-2004). Był również europosłem VI i VII kadencji. Od czerwca 2005 do czerwca 2006 był przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka. Był też w komitecie wyborczym Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005 r.

Całowanie ziemi kaliskiej

W czasie gdy Marek Siwiec był szefem BBN, doszło do incydentu, który potem został wykorzystany podczas kampanii wyborczej Mariana Krzaklewskiego, kandydata na prezydenta AWS w 2000 roku. Krzaklewski zamieścił nagranie z lotniska w Ostrzeszowie w 1997 roku, na którym Siwiec, po tym jak wysiada z prezydenckiego śmigłowca, "błogosławi zebranych", kreśląc w powietrzu znak krzyża. Potem prezydent Kwaśniewski pyta: "Czy minister Siwiec całował już ziemię kaliską?". Na to szef BBN-u klęka i całuje ziemię.

Zdaniem krytyków Siwiec parodiował papieża Jana Pawła II.

Po ujawnieniu klipu, Siwiec podał się do dymisji. Aleksander Kwaśniewski nie przyjął jego rezygnacji.