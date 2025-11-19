W budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie doszło do awarii. Woda zalała położone w piwnicy pomieszczenia.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Awaria w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Pomieszczenia w piwnicach zostały zalane wodą.

Doszło do pęknięcia rury, według wstępnych szacunków w okolicy węzła ogrzewania. To sprawiło, że od rana w piwnicy budynku Prokuratury Okręgowej lała się woda.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, zalane zostało pomieszczenie archiwum, w którym przechowywane są akta z prokuratury rejonowej Szczecin-Zachód. Jak ważne są to akta, tego w tym momencie nie wiadomo.

Prokuratorzy zapewniają, że mimo tych niedogodności i obecności pompujących wodę strażaków praca śledczych przebiega normalnie.