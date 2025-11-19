"The New York Times" nazwał ją "najbardziej znaczącą torebką w polityce od czasów Margaret Thatcher". Zamówień jest tak wiele, że na dostawę trzeba czekać aż do kwietnia. Mowa o torebce, z którą pokazała się premier Japonii, Sanae Takaichi. Szefowa japońskiego rządu sprawiła, że tysiące osób zapragnęło mieć w swojej szafie produkt lokalnej firmy, wyceniany na około 3200 złotych.

Po tym jak z torebką pokazała się premier Japonii, zamówienia na tren konkretny model znacznie wzrosły / STR/AFP / East News

Torebka premier Japonii Sanae Takaichi stała się internetowym hitem po publikacji jej zdjęć w mediach.

"The New York Times" określił ją jako "najbardziej znaczącą torebkę w polityce od czasów Margaret Thatcher".

Model Grace Delight Tote marki Hamano Inc. wyprzedaje się błyskawicznie.

Hamano to japońska firma z 145-letnią tradycją, wybierana przez członków cesarskiej rodziny.

Takaichi jest porównywana do Margaret Thatcher, która również słynęła z charakterystycznych torebek.

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Wystarczyło kilka zdjęć i nagrań, by torebka premier Japonii stała się internetową sensacją. Szybko ustalono, że Takaichi wybrała model "Grace Delight Tote" marki Hamano Inc. To japońska firma z 145-letnią tradycją, znana z produkcji wyrobów skórzanych, którą przez dekady wybierali członkowie cesarskiej rodziny.

Jak podaje agencja Bloomberg, niezamierzona promocja ze strony premier spowodowała lawinę zamówień. Firma Hamano na swojej oficjalnej stronie przeprosiła klientów za wydłużony czas oczekiwania. Na ważącą 700 gramów, wykonaną ze skóry i zaprojektowaną tak, by "łączyć elegancję z praktycznością" torebkę, trzeba czekać do kwietnia.

Tradycja japońskiego rzemiosła

Japońskie rzemiosło skórzane od lat cieszy się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Firmy takie jak Hamano, z ponad 140-letnią tradycją, są symbolem jakości i dbałości o detale. Wybór tej marki przez premier Takaichi to nie tylko modowy manifest, ale także wyraz wsparcia dla rodzimego przemysłu i tradycji.

Porównania do Margaret Thatcher

Choć trendy modowe częściej wyznaczają gwiazdy kina, muzyki czy członkowie rodzin królewskich, Sanae Takaichi nie jest pierwszą polityczką, która spopularyzowała konkretny produkt.

Instagram Post

"The Strait Times" podkreśla, że Takaichi jest fanką Margaret Thatcher. To właśnie torebki brytyjskiej premier przykuwały uwagę opinii publicznej dekady temu - Thatcher słynęła z wyboru modeli marki Launer. Podobieństw z "Żelazną Damą" jest więcej: japońska premier, podobnie jak Thatcher, nosi perły i niebieskie marynarki.

Kobiety polityki bez torebek

"The New York Times" zauważa, że przed Takaichi trudno było znaleźć znaną kobietę w polityce, która faktycznie nosiłaby ze sobą torebkę. Przykłady to Giorgia Meloni, prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, Kamala Harris, Angela Merkel czy Hillary Clinton - żadna z nich nie ma w zwyczaju pokazywać się z tym akcesorium.

Karla Welch, stylistka współpracująca z Kamalą Harris, tłumaczy jednak, że wpływowe kobiety nie zrezygnowały z torebek - po prostu noszą je za nie asystenci. "Wszyscy mają torby. Po prostu nosi je asystent" - podkreśla Welch.

Premier Japonii odwraca tę narrację. Zdaniem Emi Kameoki z japońskiej edycji magazynu "Vogue", torebka premier Takaichi podkreśla jej wizerunek profesjonalistki i wzmacnia obietnicę wyborczą, by "pracować, pracować, pracować i pracować". Model Grace Delight Tote pomieści zarówno dokumenty, jak i tablet, a jednocześnie pozostaje elegancki i praktyczny. Torebka sprzedawana jest jako produkt "odpowiadający na potrzeby kobiet zorientowanych na karierę".

Patriotyzm w modzie

Media zwracają uwagę, że Takaichi stawia na japońskie marki nie tylko w przypadku torebek. Często wybiera ubrania zaprojektowane przez Juna Ashidę. "Nosząc ubrania japońskich projektantów i torebkę wyprodukowaną w Japonii, pokazuje swój patriotyzm i wsparcie dla rodzimego przemysłu. To już działa" - komentuje prof. Kaori Nakano z Uniwersytetu Aoyama Gakuin w Tokio, specjalistka ds. luksusu i kultury.

Chociaż sondaże pokazują, że Sanae Takaichi cieszy się szczególną popularnością wśród młodszego pokolenia, nie jest jasne, które grupy wiekowe najchętniej naśladują jej wybory modowe.