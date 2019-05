Mieszkańcy wsi Ostrowo - leżącej między Jastrzębią Górą a Karwią - obawiają się, że planowana na te wakacje przez Urząd Morski w Gdyni refulacja - czyli poszerzanie plaży - zniszczy sezon. Niektórzy turyści już odwołują pobyt w nadmorskiej miejscowości.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Według Urzędu Morskiego prace mają trwać niemal przez cały lipiec. Mieszkańcy czują się pokrzywdzeni, bo nikt nie uzgadniał z nimi terminów, ani z wyprzedzeniem nie informował o tak poważnej inwestycji.



Powinny być konsultacje społeczne. Nikt nie powiedział, w jakich terminach i na jakich odcinkach będzie przeprowadzane poszerzanie plaż - mówi jeden z rozmówców reportera RMF FM.



Mieszkańcy podkreślają, że nie mają nic przeciwko refulacji, ale nie zgadzają się z jej terminem.



Mam już dwie odwołane rezerwacje - opowiada jedna z rozmówczyń. Inna dodaje: To niepowetowana strata dla naszej miejscowości. Przyjadą do nas turyści, zobaczą plac budowy i pójdzie ta informacja w świat. Za rok, dwa, nikt do nas nie wróci.

Urząd Morski w Gdyni: W poniedziałek szczegółowy harmonogram refulacji we wsi Ostrowo

Zdaniem mieszkańców informacje o zamykaniu plaż są zbyt ogólne i wprowadzają chaos. Po interwencji RMF FM Urząd Morski w Gdyni zapewnia, że w poniedziałek przedstawi szczegółowy harmonogram refulacji przeprowadzanej we wsi Ostrowo.



Prace częściowo mogą zostać przyspieszone. Jak mówi reporterowi RMF FM dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Pietrzkowski, ma nadzieję, że uda się zacząć je przed 4 lipca. Nie podał konkretnego terminu. Zapewnił jednak, że nie ma mowy o zamykaniu całej plaży.



Nie będzie takiej sytuacji, że na całej wysokości posady wsi Ostrowo my nie będziemy mogli z plaży skorzystać - mówi.



Prace mają być prowadzone jednorazowo na mniej więcej 300-metrowych odcinkach. W pierwszej fazie jedynie między wejściem 34 a 38, czyli na najwęższym fragmencie plaży, o którym zresztą mieszkańcy sami mówili, że wymaga pilnego poszerzenia.

Niestety ten precyzyjny harmonogram dotyczy jedynie Ostrowa. Na razie nie wiadomo, co z innymi miejscowościami na Wybrzeżu.