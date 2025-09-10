​W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jeden z nich spadł w Mniszkowie (woj. łódzkie) niedaleko Sulejowa. Choć nikt nie ucierpiał, mieszkańcy nie kryją strachu. "Boimy się o nasze bezpieczeństwo" - mówią reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.

W Mniszkowie spadł rosyjski dron / Marian Zubrzycki / PAP

Dron w Mniszkowie spadł kilkaset metrów od budynków mieszkalnych. Na miejscu od rana pracowały wszystkie służby: żandarmeria wojskowa, policja, straż pożarna oraz wojsko. Drogi w okolicy były zablokowane.

Świadkowie relacjonują, że sytuacja rozwijała się bardzo dynamicznie. O godzinie 7:30 zawyła syrena straży pożarnej, a chwilę później na miejscu pojawiło się mnóstwo policji. Teren został zabezpieczony parawanami. Na szczęście nikomu nic się nie stało, choć w odległości około 200 metrów znajduje się szkoła.

Przywożąc córkę do pracy, dowiedzieliśmy się z radia, że coś się dzieje. Patrol saperski, policja. Jesteśmy zaskoczeni, że taka sytuacja wynikła - mówi RMF FM jeden z mieszkańców Mniszkowa.

Szkoła jest jakieś dwieście metrów dalej, cegielnia, zakłady, CPN. Równie dobrze dron mógł spaść w okolicy CPN-u i dopiero byłoby wielkie bum.

Dron w Mniszkowie. "Będziemy czekać na sygnały od służb"

Mniszków to jedno z najbardziej oddalonych od granicy miejsc, gdzie spadł rosyjski dron. Maszyna nie wyrządziła żadnych szkód, jednak wzbudziła spory strach i zaskoczenie wśród mieszkańców.

Boimy się trochę o nasze bezpieczeństwo, ponieważ to było bardzo blisko ważnych ośrodków dla naszego kraju - mniej więcej 60 km od Elektrowni Bełchatów i ok. 100 km od Warszawy. Jesteśmy zaniepokojeni i będziemy czekać na sygnały od służb.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nocny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wiązał się z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.

Jak przekazano w komunikacie, "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia granic Polski przez obiekty tego typu. Podkreślono, że "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz dowódcy operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.