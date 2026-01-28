Ekwador wysłał Amerykanom notę protestacyjną. Okazuje się, że agenci ICE usiłowali wedrzeć się do ekwadorskiego konsulatu w Minneapolis. Uniemożliwili im to pracownicy placówki. "Zapewnili ochronę obywatelom Ekwadoru, którzy w tym czasie przebywali w budynku" - czytamy w nocie ekwadorskiego MSZ.

Agenci ICE w Minneapolis. / Minneapolis Star Tribune/TNS/ABACA/Abaca/East News / East News

Funkcjonariusz amerykańskiej Służby ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) próbował we wtorek wedrzeć się do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis, ale personel placówki mu to uniemożliwił - poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju.

Ekwador protestuje

Ekwadorskie MSZ wysłało notę protestacyjną do ambasady USA w Quito, w której zażądało, aby tego typu incydenty się nie powtarzały.

W nocie opisano zdarzenie jako "próbę wdarcia się przez agentów ICE do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis". Podkreślono, że działania pracowników konsulatu, mające na celu uniemożliwienie tego, zapewniły ochronę obywatelom Ekwadoru, którzy w tym czasie przebywali w budynku.

Ekwadorskie MSZ nie podało zbyt wielu szczegółów. Agencja Reutera dotarła do świadków. Pracownicy znajdujących się w sąsiedztwie konsulatu sklepów opowiadali, że widzieli agentów ICE próbujących wejść do budynku.

Widziałam, jak funkcjonariusze ścigali dwie osoby na ulicy, a potem te osoby weszły do konsulatu, a funkcjonariusze próbowali wejść za nimi. Z tego, co widziałam, agenci nie byli w stanie wejść do konsulatu - opowiedziała anonimowo jedna z kobiet.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne danego kraju są traktowane jako terytorium suwerenne tego kraju, chronione immunitetem dyplomatycznym przed nieuprawnionym wejściem funkcjonariuszy państwa przyjmującego.

Napięta sytuacja w Minneapolis

W Minneapolis od wielu dni trwa operacją wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa do miasta wysłanych zostało ok. 3000 uzbrojonych funkcjonariuszy ICE oraz Border Patrol (straży granicznej).

W styczniu w Minneapolis doszło do dwóch przypadków śmiertelnego postrzelenia dwojga obywateli USA przez funkcjonariuszy ICE Border Patrol: Renee Nicole Good i Aleksa Prettiego.

W mieście codziennie odbywają się demonstracje i protesty przeciwko działaniom ICE i administracji Trumpa.