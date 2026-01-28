Prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę dwie nowelizacje ustaw. Jedna dotyczy ksiąg wieczystych, a druga zmian w przepisach administracji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie nowelizacje ustaw / Dan Kitwood/ Press Association / East News

Prezydent podpisał nowelizacje ustaw, które zrównują moc prawną elektronicznych dokumentów z ksiąg wieczystych z wydrukami sądowymi.

Nowe przepisy umożliwią korzystanie z danych KRS w aplikacji mObywatel oraz usprawnią dostęp do informacji dla użytkowników powiązanych numerem PESEL.

Zmiany w administracji rządowej precyzują podział zadań w zakresie równego traktowania i polityki senioralnej oraz usprawniają zarządzanie informacjami i procesami w strukturach rządowych.

Zmiany w księgach wieczystych i KRS

Nowe przepisy zrównują moc prawną elektronicznych dokumentów z ksiąg wieczystych z wydrukami wydawanymi przez sąd. Oznacza to, że dokumenty pobrane z systemu teleinformatycznego, jeśli mają cechy umożliwiające ich weryfikację, będą traktowane na równi z sądowymi. Ułatwi to m.in. składanie wniosków do urzędów w formie elektronicznej.

Zmiany obejmują także aplikację mObywatel, która po modyfikacji umożliwi pobieranie danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ramach tzw. subskrypcji.

Dostępne będą dane dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami można jednorazowo przesłać dane maksymalnie 50 podmiotów — limit ten pozostanie bez zmian. Użytkownik będzie mógł pobrać wyłącznie dane podmiotów powiązanych z jego numerem PESEL, co ma ułatwić dostęp do własnych danych w jednej aplikacji.

Nowe przepisy dotyczące ksiąg wieczystych wejdą w życie 31 marca, a dotyczące KRS - 31 maja.

Nowelizacja przepisów administracji rządowej

Druga podpisana przez prezydenta ustawa reguluje m.in. kwestie równego traktowania i polityki senioralnej.

Premier zyska możliwość decydowania, kto w rządzie będzie odpowiadał za obszar równego traktowania - może to być członek Rady Ministrów, sekretarz stanu, podsekretarz stanu lub pełnomocnik rządu. Sprawami polityki senioralnej będzie mógł zająć się minister rodziny, pracy i polityki społecznej albo dedykowany pełnomocnik rządu.

Szef rządu będzie mógł, w drodze zarządzenia, ustanowić swoich pełnomocników z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z ministrów.

Nowe przepisy umożliwią mu także pozyskiwanie informacji niezbędnych do koordynowania uprawnień Skarbu Państwa w spółkach, a także usprawnią procesy przekształceń w administracji rządowej. Wprowadzono również nowe zadania dla Rządowego Centrum Legislacji oraz zmiany dotyczące obsługi informatycznej Kancelarii Premiera.

Część przepisów ma charakter porządkujący, m.in. wykreślono nieaktualne regulacje związane z Euro 2012.

Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.