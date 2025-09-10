Na przełomie października i listopada wielu pracowników będzie mogło cieszyć się dłuższym wypoczynkiem. Wszystkich Świętych wypada w tym roku w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny - bez konieczności składania wniosków urlopowych. Dla niektórych to aż trzy dni odpoczynku z rzędu.

Szykuje się dzień wolny od pracy / Shutterstock

Decyzję o terminie dnia wolnego podejmuje pracodawca - informacja powinna znaleźć się w regulaminie lub odpowiednim zarządzeniu. W firmach, w których obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, dodatkowy dzień wolny powinien zostać wyznaczony w listopadzie. Natomiast w zakładach stosujących dłuższe okresy rozliczeniowe (np. kwartalne), pracownicy mogą liczyć na wolne już w piątek, 31 października 2025 roku.

To dobra wiadomość dla osób, które wcześniej planowały wziąć urlop 31 października. Jeśli firma wyznaczy ten dzień jako wolny, pracownicy, którzy złożyli już wnioski urlopowe, mogą je wycofać.

Dni wolne od pracy w 2025 roku