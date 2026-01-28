FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie wywalczyła w środę bezpośredni awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sprawa awansu jest jeszcze otwarta dla Realu Madryt. "Galaktyczni", jak również finaliści poprzedniej edycji - triumfator Paris Saint-Germain i Inter Mediolan - zagrają w barażach.

FC Barcelona z Laminem Yamalem i Robertem Lewandowskim awansowała do dalszego etapu rozgrywek w Lidze Mistrzów / EPA/Alejandro Garcia / PAP

Real, PSG i Inter nie zmieścili się w najlepszej ósemce fazy zasadniczej (ligowej), której ostatnia, 8. kolejka odbyła w środę.

Najgorzej spisali się "Królewscy", którzy ulegli w Lizbonie Benfice 2:4 i wypadli z grupy drużyn, które mogą się szykować od razu do 1/8 finału.

15-krotny zdobywca Pucharu Europy z 15 punktami uplasował się na dziewiątej pozycji w zbiorczej tabeli, tuż przed Interem Mediolan Piotra Zielińskiego (2:0 z Borussią Dortmund) - także 15 pkt. i broniącym trofeum PSG (1:1 z Newcastle United) - 14 pkt.

Wśród drużyn, które bezpośrednio awansowały do 1/8 finału jest m.in. Barcelona, która pokonała FC Kopenhaga 4:1. Robert Lewandowski zdobył jedną z bramek.