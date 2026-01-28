FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie wywalczyła w środę bezpośredni awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sprawa awansu jest jeszcze otwarta dla Realu Madryt. "Galaktyczni", jak również finaliści poprzedniej edycji - triumfator Paris Saint-Germain i Inter Mediolan - zagrają w barażach.

Real, PSG i Inter nie zmieścili się w najlepszej ósemce fazy zasadniczej (ligowej), której ostatnia, 8. kolejka odbyła w środę.

Najgorzej spisali się "Królewscy", którzy ulegli w Lizbonie Benfice 2:4 i wypadli z grupy drużyn, które mogą się szykować od razu do 1/8 finału.

15-krotny zdobywca Pucharu Europy z 15 punktami uplasował się na dziewiątej pozycji w zbiorczej tabeli, tuż przed Interem Mediolan Piotra Zielińskiego (2:0 z Borussią Dortmund) - także 15 pkt. i broniącym trofeum PSG (1:1 z Newcastle United) - 14 pkt.

Wśród drużyn, które bezpośrednio awansowały do 1/8 finału jest m.in. Barcelona, która pokonała FC Kopenhaga 4:1. Robert Lewandowski zdobył jedną z bramek.

To jego drugie trafienie w tej edycji Champions League i 107. w historii tych rozgrywek, a mistrz Danii to 40. rywal, któremu strzelił gola.

Najlepszy w fazie ligowej był Arsenal Londyn, który wywalczył komplet 24 punktów. W środę pokonał Kajrat Ałmaty 3:2.

Losowanie par barażowych o 1/8 finału - w piątek. Spotkania tej fazy zaplanowano na 17/18 i 24/25 lutego. Terminy 1/8 finału to 10/11 i 17/18 marca.

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyli: Arsenal Londyn, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Chelsea Londyn, Sporting Lizbona i Manchester City.

W barażach zagrają: Real Madryt, Inter Mediolan, PSG, Newcastle United, Juventus, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos Pireus, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabağ FK, FK Bodø/Glimt i Benfica Lizbona.

Wyniki środowych spotkań

  • Benfica Lizbona - Real Madryt 4:2 (2:1)
  • Manchester City - Galatasaray Stambuł 2:0 (2:0)
  • Liverpool - Karabach Agdam 6:0 (2:0)
  • Arsenal Londyn - Kajrat Ałmaty 3:2 (3:1)
  • PSV Eindhoven - Bayern Monachium 1:2 (0:0)
  • Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)
  • FC Napoli - Chelsea Londyn 2:3 (2:1)
  • FC Barcelona - FC Kopenhaga 4:1 (0:1)  
  • Union St-Gilloise - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)
  • Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)  
  • Borussia Dortmund - Inter Mediolan 0:2 (0:0)
  • Athletic Bilbao - Sporting Lizbona 2:3 (2:1)
  • AS Monaco - Juventus Turyn 0:0
  • Atletico Madryt - Bodoe/Glimt 1:2 (1:1)
  • Bayer Leverkusen - Villarreal 3:0 (2:0)
  • Club Brugge - Olympique Marsylia 3:0 (2:0)
  • Paris Sain-Germain - Newcastle United 1:1 (1:1)
  • Pafos FC - Slavia Praga 4:1 (1:1)