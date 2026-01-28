W Porannej rozmowie w RMF FM w czwartek zapytamy Krzysztofa Bosaka o decyzję Sądu Najwyższego, który wkrótce zdecyduje o przyszłości Konfederacji.

Krzysztof Bosak / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy utrata 12 milionów złotych z subwencji doprowadzi do rozpadu partii? Jak poważne są napięcia wewnątrz ugrupowania?

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Część z nich odmówiło wizyty. Jak Krzysztof Bosak ocenia ich decyzje?

W ostatnich dniach prezydent USA ogłosił sformowanie Rady Pokoju. Zaproszenie do udziału w nowej organizacji międzynarodowej otrzymał od Amerykanów m.in. prezydent Karol Nawrocki. Czy Polska powinna przystać na propozycję Donalda Trumpa?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.