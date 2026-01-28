Na czwartek prezydent Karol Nawrocki zaprosił na spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Koalicja Obywatelska, a także Lewica zdecydowały, że nie będą brać w nim udziału. Dlaczego podjęli taką decyzję? Czy prezydent próbuje podzielić koalicję? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej trafił do Sejmu. Na kolejnym posiedzeniu odbędzie się prawdopodobnie pierwsze czytanie ustawy. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, trafi na biurko Karola Nawrockiego. Dlaczego Lewica rezygnuje ze spotkania, na którym mogłaby porozmawiać na ten temat z prezydentem?

Wraca temat reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Nad projektem pracuje ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i minister Waldemar Żurek. Czy koalicja zdąży z reformą PIP, która jest jednym z kamieni milowych oraz jednym ze sztandarowych projektów Lewicy? Czy nowe rozwiązania mają poparcie koalicjantów, zwłaszcza PSL-u, który krytykował pierwotną wersję ustawy?

Porozmawiamy również o uzupełnianiu wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Kiedy marszałek Włodzimierz Czarzasty ogłosi procedurę zgłoszeń kandydatów do TK? Czy Lewica ma już swoich kandydatów?

