Larry Ellison, współzałożyciel Oracle, po raz pierwszy w historii został najbogatszym człowiekiem świata, detronizując Elona Muska. Jego majątek wzrósł w ciągu jednego dnia o rekordowe 101 miliardów dolarów, osiągając 393 miliardy dolarów – wynika z najnowszego rankingu Bloomberg Billionaires Index.

Larry Ellison zdetronizował Elona Muska / TORU YAMANAKA/AFP/East News / East News

W środę akcje Oracle, firmy technologicznej specjalizującej się w oprogramowaniu bazodanowym i usługach chmurowych, wzrosły aż o 41 proc. po publikacji wyników kwartalnych, które znacznie przekroczyły oczekiwania analityków.

Spółka ogłosiła także ambitne plany rozwoju w segmencie usług chmurowych, co dodatkowo napędziło wzrost jej wartości rynkowej.

Larry Ellison, 81-letni prezes rady nadzorczej i dyrektor ds. technologii Oracle, posiada większość swojego majątku właśnie w akcjach tej firmy. Według Bloomberga, jego fortuna wynosi obecnie 393 miliardy dolarów, co pozwoliło mu wyprzedzić Elona Muska, którego majątek szacowany jest na 385 miliardów dolarów.

Dla Elona Muska to koniec niemal rocznego panowania na szczycie listy najbogatszych ludzi świata. Musk, który po raz pierwszy zdobył ten tytuł w 2021 roku, stracił go na rzecz Jeffa Bezosa i Bernarda Arnault, by odzyskać pozycję lidera w ubiegłym roku. Teraz jednak, w obliczu spadku wartości akcji Tesli o 13 proc. od początku roku, ustępuje miejsca Ellisonowi.

Warto dodać, że zarząd Tesli zaproponował Muskowi gigantyczny pakiet wynagrodzeń, który - jeśli uda mu się zrealizować ambitne cele - może uczynić go pierwszym bilionerem w historii.