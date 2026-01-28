Konflikt między zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a związkami zawodowymi zaognia się. W obliczu głębokiego kryzysu finansowego spółki, obie strony spierają się o kształt porozumienia dotyczącego czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych.

/ Shutterstock

Zarząd JSW deklaruje gotowość do kontynuowania rozmów nad projektem porozumienia ograniczającego świadczenia pracownicze.

Związki zawodowe stanowczo sprzeciwiają się propozycjom zarządu, zarzucając mu brak szacunku dla pracowników.

Projekt porozumienia przewiduje m.in. zawieszenie 14. pensji, ograniczenie nagrody barbórkowej oraz cięcia innych świadczeń na trzy lata.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W środę na oficjalnej stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej pojawiło się oświadczenie zarządu, w którym wyrażono gotowość do natychmiastowego wznowienia rozmów z przedstawicielami związków zawodowych. Zarząd podkreślił, że w ostatnich tygodniach obie strony były bliskie osiągnięcia kompromisu w sprawie czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych, co miałoby pomóc spółce w przezwyciężeniu kryzysu finansowego.

Według władz JSW dalsze negocjacje powinny opierać się na dotychczasowych ustaleniach, a nie na nowych, niekonsultowanych wcześniej propozycjach, które - jak twierdzi zarząd - pojawiły się pod wpływem doniesień medialnych. Zarząd zapowiedział skierowanie oficjalnego zaproszenia do związków zawodowych na kolejne spotkanie.

Związki zawodowe żądają rzetelnego dialogu

Stanowisko zarządu spotkało się z ostrą reakcją zakładowej Solidarności. Związkowcy zarzucają władzom JSW brak szacunku dla pracowników i prowadzenie jednostronnej polityki informacyjnej. W opublikowanym oświadczeniu podkreślają, że prawdziwy dialog wymaga rozmów przy stole negocjacyjnym, a nie publikowania komunikatów w mediach.

Solidarność odniosła się również do apelu ministra energii Miłosza Motyki, który w Porannej rozmowie w RMF FM apelował o "ciszę, precyzję i spokój" oraz unikanie kamer, by doprowadzić rozmowy w JSW do "szczęśliwego finału".

Związkowcy domagają się rzetelnego traktowania i odrzucają zarzuty, jakoby ich stanowisko uległo zmianie pod wpływem wypowiedzi polityków czy doniesień prasowych.

Propozycje zarządu: cięcia świadczeń i zawieszenie gwarancji

Przedstawiony przez zarząd projekt porozumienia zakłada szereg poważnych ograniczeń w świadczeniach pracowniczych na najbliższe trzy lata. Wśród najważniejszych zapisów znalazły się:

Całkowite zawieszenie wypłaty 14. pensji w latach 2025-2027.

Ograniczenie nagrody barbórkowej za 2026 r. do maksymalnie 30 proc. oraz brak wypłaty tego świadczenia w latach 2027-2028.

Zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika oraz korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.

Zawieszenie 10-letnich gwarancji zatrudnienia i wynagrodzenia, które zostały uzgodnione w porozumieniu z marca 2021 r.

Według wyliczeń związków zawodowych proponowane przez zarząd cięcia oznaczałyby łączne ograniczenie świadczeń o niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat. Związkowcy obawiają się, że takie działania doprowadzą do znacznego obniżenia dochodów pracowników i osłabienia ich ochrony socjalnej.

Kryzys finansowy JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej, od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Po trzech kwartałach 2025 roku strata netto spółki wyniosła aż 2,9 mld zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 7 mld zł. Wynik EBITDA za ten okres to minus 1,4 mld zł.

W samym trzecim kwartale 2025 roku JSW zanotowała 2,3 mld zł przychodów, jednak strata brutto ze sprzedaży sięgnęła 524 mln zł, a strata netto - 794 mln zł. Zarząd podkreśla, że zawarcie porozumienia ze stroną społeczną jest kluczowe dla pozyskania finansowania z państwowych i prywatnych instytucji finansowych, bez którego spółka może nie przetrwać obecnego kryzysu.

Politycy apelują o dialog i szybkie decyzje

W trwający konflikt zaangażowali się także przedstawiciele rządu i parlamentu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który odwiedził Jastrzębie-Zdrój na zaproszenie związkowców, podkreślił, że sprawa JSW wymaga pilnej analizy i dyskusji na szczeblu rządowym. Zaznaczył, że brak rozwiązania problemów spółki może oznaczać utratę pracy i dochodów dla dziesiątek tysięcy osób w regionie.

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona apelował o zachowanie poufności i spokoju podczas negocjacji, podkreślając, że tylko w takich warunkach możliwe jest wypracowanie rozsądnego kompromisu.

Przyszłość JSW i regionu pod znakiem zapytania

Jastrzębska Spółka Węglowa to nie tylko jeden z największych pracodawców na Śląsku, ale także kluczowy gracz na rynku węgla koksowego w Europie. W skład grupy wchodzą cztery kopalnie: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka zatrudnia tysiące osób, a jej kondycja finansowa ma bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą całego regionu.

Brak porozumienia między zarządem a związkami zawodowymi może doprowadzić do pogłębienia kryzysu, zagrozić stabilności zatrudnienia i wywołać poważne konsekwencje społeczne. W obliczu narastających napięć obie strony deklarują chęć dalszych rozmów, jednak droga do kompromisu wydaje się być wciąż daleka.