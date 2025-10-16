Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Radymnie na Podkarpaciu. 34-letnia kobieta, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie, przywiozła samochodem swoją 5-letnią córkę do przedszkola. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie reakcja policjanta, który był świadkiem całego zajścia. Teraz kobiecie grożą 3 lata więzienia.

Wszystko wydarzyło się w środę około godziny 8:00 na parkingu jednego z przedszkoli w Radymnie. Funkcjonariusz policji, będący poza służbą, zauważył, jak na parking wjeżdża samochód prowadzony przez kobietę, a na tylnym siedzeniu w foteliku siedzi mała dziewczynka.

Podczas parkowania kierująca seatem uderzyła przednim zderzakiem w samochód, w którym znajdował się policjant. Kobieta wysiadła z auta, a funkcjonariusz natychmiast podszedł do niej.

Szybko zauważył, że kobieta ma problemy z utrzymaniem równowagi, a z ust wyczuwalny jest silny zapach alkoholu.

Badanie wykazało 3,04 promila

Policjant powiadomił dyżurnego o swoich podejrzeniach. Aby nie stresować 5-letniej dziewczynki, pomógł matce odprowadzić dziecko do przedszkola. Po powrocie na parking, na miejscu pojawili się już wezwani funkcjonariusze.

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała w organizmie aż 3,04 promila alkoholu.

Policjanci natychmiast zatrzymali kobiecie prawo jazdy. 34-latka, mieszkanka gminy Radymno, wkrótce usłyszy zarzuty. Odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajmą się teraz odpowiednie służby, które sprawdzą, czy życie i zdrowie dziecka nie było zagrożone.




