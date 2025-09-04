Brak wypłaty zasiłku przez pierwsze 5 dni - z tym właśnie trzeba się liczyć, jeśli otrzymamy zwolnienie lekarskie z kodem "C". Jak informuje ZUS, oznaczenie "C" na eZLA (elektronicznym zwolnieniu), popularnie L4, oznacza niezdolność do pracy, która została spowodowana nadużyciem alkoholu. Z danych ZUS-u wynika, że w ubiegłym roku zwolnień lekarskich opatrzonych tym kodem wystawiono 9,5 tys. To wzrost o blisko 45 proc. w porównaniu do 2023 roku, kiedy takich zaświadczeń wydano 6,6 tys. Czy nasz pracodawca widzi ten kod na zwolnieniu?

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Masz kod "C" na zwolnieniu lekarskim? Dostaniesz mniej pieniędzy

Według statystyk w ubiegłym roku najwięcej zwolnień z kodem "C", bo niemal 32 proc., obejmowało okres od jednego do pięciu dni. Aż 75 proc. z nich wystawiono mężczyznom. Najwięcej zaświadczeń dotyczyło osób w wieku od 30 do 49 lat. Wśród nich dominowali mężczyźni w przedziale wiekowym 40-44 lata oraz kobiety od 30 do 34 lat.

Czy lekarz, który wypisuje L4 - w formie elektronicznej eZLA - może pominąć wpisanie oznaczenia uzasadniającego niezdolność do pracy? ZUS przypomina, że tak. Co oznacza dla pracownika kod "C" na zwolnieniu?

Wypełnienie przez lekarza odpowiedniego pola formularza eZLA jest obowiązkowe. Otrzymanie przez pacjenta zwolnienia z kodem C skutkuje niewypłaceniem świadczenia chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Czy tę informację zobaczy pracodawca?

Pracodawca na udostępnionym mu zwolnieniu od lekarza może zobaczyć ten kod, czego pokłosiem może być oczywiście uszczerbek na wizerunku pracownika. Szef nie nie znajdzie natomiast na L4 numeru statystycznego choroby, która jest pokłosiem nadużywania alkoholu.

"Typowymi chorobami związanymi z nadużywaniem alkoholu są zaburzenia psychiczne, marskość wątroby, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Równie często spotykane są problemy związane z układem krążenia, takie jak powiększenie i niewydolność serca (stłuszczenie mięśnia sercowego) czy też układem oddechowym (obniżona odporność na zakażenia wirusowe), np. zapalenie płuc. Pracodawca na elektronicznym zwolnieniu lekarskim nie znajdzie numeru statystycznego choroby" - podaje ZUS.