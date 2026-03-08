Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały loty do Rijadu do 16 marca, a do Tel Awiwu do 23 marca - poinformował w niedzielę przewoźnik. Podał, że połączenie organizowane przez LOT z Szardży będzie zrealizowane z wykorzystaniem samolotu linii partnerskiej Air Arabia.
- LOT odwołuje kolejny rejsy i tłumaczy decyzję sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Podkreśla, że działa zgodnie z rekomendacjami Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
- Przewoźnik zapowiada też specjalne rozwiązania dla pasażerów.
