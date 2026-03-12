"Dziś wiele krajów, przede wszystkim Stany Zjednoczone, zaczyna lepiej rozumieć kluczową, systemową rolę rosyjskiej ropy naftowej i gazu w zapewnianiu stabilności światowej gospodarki, a także nieefektywność i destrukcyjny charakter sankcji wobec Rosji" - stwierdził Kiriłł Dmitrijew, wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie.

"Omówiliśmy zarówno obiecujące projekty, które mogą przyczynić się do odbudowy stosunków rosyjsko-amerykańskich, jak i obecną kryzysową sytuację na globalnych rynkach energii" - dodał wysłannik Putina.

Interfax podkreślił, że Dmitrijew spotkał się w Miami z przedstawicielami administracji Trumpa w ramach negocjacji gospodarczych. Interfax przypomniał, że pod koniec lutego Rosjanin prowadził analogiczne spotkania z Amerykanami w Genewie.



