W środę na Florydzie odbyło się spotkanie delegacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Brali w nim udział m.in. specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji Władimira Putina ds. inwestycji. Komunikaty obu stron są dalekie od konkretów.

"Delegacje omówiły różne tematy i uzgodniły, że pozostaną w kontakcie" - napisał na portalu X specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff. Oprócz niego w skład amerykańskiej delegacji weszli zięć Donalda Trumpa Jared Kushner i doradca Białego Domu Josh Gruenbaum. 

"Dziś wiele krajów, przede wszystkim Stany Zjednoczone, zaczyna lepiej rozumieć kluczową, systemową rolę rosyjskiej ropy naftowej i gazu w zapewnianiu stabilności światowej gospodarki, a także nieefektywność i destrukcyjny charakter sankcji wobec Rosji" - stwierdził Kiriłł Dmitrijew, wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie.

"Omówiliśmy zarówno obiecujące projekty, które mogą przyczynić się do odbudowy stosunków rosyjsko-amerykańskich, jak i obecną kryzysową sytuację na globalnych rynkach energii" - dodał wysłannik Putina. 

Interfax podkreślił, że Dmitrijew spotkał się w Miami z przedstawicielami administracji Trumpa w ramach negocjacji gospodarczych. Interfax przypomniał, że pod koniec lutego Rosjanin prowadził analogiczne spotkania z Amerykanami w Genewie.