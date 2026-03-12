W środę na Florydzie odbyło się spotkanie delegacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Brali w nim udział m.in. specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff oraz Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji Władimira Putina ds. inwestycji. Komunikaty obu stron są dalekie od konkretów.
"Delegacje omówiły różne tematy i uzgodniły, że pozostaną w kontakcie" - napisał na portalu X specjalny wysłannik USA ds. misji pokojowych Steve Witkoff. Oprócz niego w skład amerykańskiej delegacji weszli zięć Donalda Trumpa Jared Kushner i doradca Białego Domu Josh Gruenbaum.