"To jest znakomity kandydat, znakomite miał wystąpienie w Krakowie. Bardzo się cieszę, właśnie o takiego kandydata chodziło, żeby o godz. 7, kiedy rząd prawdopodobnie śpi, on stanął przed stacją paliw i powiedział, jakie ma propozycje dotyczące obniżki cen paliw" – mówił o kandydacie PiS na premiera Przemysławie Czarnku Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24.

Michał Wójcik / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Gospodarz rozmowy Piotr Salak zapytał swojego gościa czy wybór Przemysława Czarnka na kandydata na premiera oznacza brutalną kampanię przed wyborami. To zależy od naszych przeciwników politycznych. Wolałbym, żeby nie było takiej brutalności w polskiej polityce, ale nie spodziewam się niczego dobrego po naszych przeciwnikach - odpowiedział poseł PiS.

W tym momencie Piotr Salak zwrócił uwagę, że podczas sobotniego przemówienia Przemysława Czarnka w Krakowie używał określeń dalekich od kulturalnych. "Nie przyjęły się u nas pół baby, pół chłopy, ćwierć baby, ćwierć chłopy, nie ma innych płci, jest tylko kobieta i mężczyzna", "pusty łbie", "lepiej być zakutym niż pustym" - to tylko niektóre określenia, jakich używał kandydat PiS na premiera.

Michał Wójcik zaznaczył, że źródłem takiej reakcji Czarnka jest Donald Tusk. Poseł PiS dodał, że wolałby porozmawiać o propozycjach merytorycznych Przemysława Czarnka.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy