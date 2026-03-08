​Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców. System informatyczny został zainfekowany. Placówka przeszła na papierowy tryb pracy - poinformował w niedzielę rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Do ataku cyberprzestępców na system informatyczny szczecińskiego szpitala wojewódzkiego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Jak podał Owsik-Kozłowski, system został zainfekowany. Część danych przestępcy zaszyfrowali, blokując do nich dostęp.

Szpital pilnie wdrożył procedury awaryjne, w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Dyrekcja placówki o ataku niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby i pozostaje z nimi w stałym kontakcie - zaznaczył Owsik-Kozłowski.

Szczecin. Atak hakerów na Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Zapewnił, że mimo tych trudności, zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone. Podkreślił, że aktualnie "priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy". Szpital nie wstrzymał przyjęć pacjentów. Procedury medyczne i administracyjne trwają jednak dłużej.

Prosimy pacjentów, by - w miarę możliwości - kierowali się do innych placówek - zaapelował Owsik-Kozłowski.