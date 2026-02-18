Po ośmiu tygodniach batalii o to, kto ma rozstrzygnąć sprawę wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, warszawski Sąd Okręgowy podjął wreszcie decyzję. Postanowienie o ściganiu posła Prawa i Sprawiedliwości ENA wydała właśnie wyznaczona do tego w połowie stycznia sędzia Izabela Ledzion.

Zobacz również:

Ponowienie uchylonego ENA

Wniosek o ponowne wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec podejrzanego o 19 przestępstw Marcina Romanowskiego prokuratura złożyła 22 grudnia. Konieczność ponowienia wniosku wynikała z uchylenia 3 dni wcześniej nakazu, wydanego jeszcze w 2024 r.

Pierwszy ENA w sprawie Romanowskiego (dotyczący 11 zarzutów) został wydany 19 grudnia 2024 r. Ten sam sędzia, Dariusz Łubowski aktualizował go potem o kolejne zarzuty jeszcze dwukrotnie, 26 sierpnia i 23 października, jednak 19 grudnia na wniosek obrońcy uchylił ENA. W uzasadnieniu uznał, że decydujące jest przyznanie Romanowskiemu azylu na Węgrzech.

Sędzia Łubowski stwierdził też, że "istnieją poważne obawy, że sytuację panującą obecnie w Państwie Polskim zakwalifikować można jako kryptodyktaturę".

Wniosek o ponowne wydanie ENA za Romanowskim kolejny raz trafił do sędziego Łubowskiego. Następnego dnia, 23 grudnia, Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wyłączenie sędziego z orzekania w tej sprawie. Ze względu na okres świąteczny nie został on rozpatrzony natychmiast.

12 stycznia sędzia Janusz Zalewski uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Łubowskiego z orzekania ws. ENA dla Marcina Romanowskiego.

Do rozstrzygnięcia wyznaczono pełniącą wówczas dyżur sędzię Izabelę Ledzion.

Zobacz również:

"Ekstradujemy ich pierwszego dnia". Lider węgierskiej opozycji o Ziobrze i Romanowskim

Wątpliwości i kaskada wyłączeń

Obrońca Marcina Romanowskiego podnosił liczne zarzuty nieprawidłowego wyznaczenia sędzi Ledzion. 20 stycznia mec. Bartosz Lewandowski złożył w sądzie wniosek o jej wyłączenie z tego rozstrzygnięcia. Do jego rozpatrzenia jeszcze tego samego dnia wylosowano sędzię Agnieszkę Wysokińską Walczak. Następnego dnia obrońca Romanowskiego złożył wniosek o wyłączenie ze sprawy także jej, sędzia Wysokińska Walczak jednak około godziny wcześniej wydała postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie sędzi Ledzion ze sprawy.

Brak pewności co do przekazania jej sprawy odebranej sędziemu Łubowskiemu miała jednak także sama referentka.

Zobacz również:

"Koalicja przerżnie wybory". Ostra diagnoza posła PSL

Wątpliwości samej sędzi

Sędzia Ledzion kilka tygodni nie podejmowała decyzji ws. ENA dla Marcina Romanowskiego. 6 lutego skierowała do prezes warszawskiego Sądu Okręgowego notatkę przedstawiającą wątpliwości ws. powierzenia sprawy akurat jej.

Po zasięgnięciu opinii sędziego wizytatora wiceprezes SO ds. karnych wydała jednak opinię, z której wynikało że sędzia Ledzion została obsadzona w sprawie prawidłowo. To otworzyło drogę do podjętego dziś postanowienia ws. wydania kolejnego ENA za Marcinem Romanowskim.

Zobacz również:

Kaczyński reaguje na walkę frakcji w PiS. Postawił ultimatum

Marcin Romanowski i afera wokół Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski jest bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry, byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W tej roli sprawował nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości i z tym wiąże się 19 stawianych mu zarzutów. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Romanowski został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w połowie lipca 2024 r., po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm. Wniosek prokuratury o jego aresztowanie odrzucił jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, a po złożeniu zażalenia na tę decyzję przez prokuraturę - także Sąd Okręgowy w Warszawie. Powodem był chroniący polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, którego działanie pominęła w swoich poczynaniach Prokuratura Krajowa.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy dopiero 2 października 2024 r. zgodziło się na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i areszt. 

Marcin Romanowski w połowie października ponownie usłyszał zarzuty, a w grudniu 2024 r. sąd zgodził się na jego aresztowanie. Poszukiwania wszczęte w kraju nie doprowadziły do jego zatrzymania

W drugiej połowie grudnia 2024 r. polityk poinformował, że uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Wtedy właśnie, 19 grudnia sędzia Dariusz Łubowski wydał pierwszy Europejski Nakaz Aresztowania w jego sprawie.

Zobacz również:

Zamieszanie ws. wyłączenia sędziów. Kulisy sprawy o ENA wobec Ziobry
Opracowanie: