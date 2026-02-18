Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski zareagował na decyzję o ponownym wydaniu wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania. "Ponowny ENA na podstawie tych samych dowodów i okoliczności, w realiach jawnych represji politycznych i manipulacji składem orzekającym to oczywiste bezprawie" - napisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości.
- Marcin Romanowski nazwał Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec niego działaniem "zorganizowanej grupy przestępczej Tuska i Żurka".
- Poseł Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
- Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Komentując decyzję sądu o wydaniu wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania Marcin Romanowski stwierdził, że "zorganizowana grupa przestępcza Tuska i Żurka" kontynuuje swoją działalność. Zapowiedział, że w związku z tą decyzją złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma chodzić o art. 231. Kodeksu karnego, który mówi o nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.