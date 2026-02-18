Lewandowski stwierdził, że w przypadku Marcina Romanowskiego "zachodzą absolutnie wszystkie przesłanki do uznania, że śledztwo oraz postępowanie sądów w jego sprawie nie realizuje wymogów sprawiedliwego procesu, które jest wymagane w demokratycznym państwie prawnym". We wpisie na portalu X przywołał też przepisy mówiące o tym, że stosowanie ENA "nie może prowadzić do naruszenia praw podstawowych oraz zasad prawnych zapisanych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.

Pod koniec 2025 roku sędzia Łubnowski uchylił ENA wobec Romanowskiego

"Informujemy, że postanowieniem z 17 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" - poinformowano w środowym komunikacie sądu okręgowego.

W drugiej połowie grudnia ub.r. do warszawskiego sądu okręgowego trafił ponowny wniosek prokuratury o zastosowanie ENA wobec Marcina Romanowskiego. Stało się to po tym, gdy sędzia Dariusz Łubowski uchylił poprzedni ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości wydany w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości.



Marcin Romanowski - bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości i bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Marcin Romanowski jest bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry, byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W tej roli sprawował nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości i z tym wiąże się 19 stawianych mu zarzutów. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Polityk PiS już w 2024 r. uzyskał azyl na Węgrzech. Od wielu miesięcy nie było go w Sejmie, a mimo to nie zrzekł się mandatu posła.