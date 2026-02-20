Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała w piątek, że Ministerstwo Zdrowia przekaże Narodowemu Funduszowi Zdrowia 4 miliardy złotych na rozliczenie świadczeń za ubiegły rok. Decyzja została ogłoszona po spotkaniu szefowej resortu i prezesa NFZ Filipa Nowaka z marszałkami województw w warszawskiej siedzibie Funduszu.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda / Tytus Żmijewski / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Minister podkreśliła, że rozmowy były merytoryczne. Wyzwania demograficzne oraz potrzeby związane z chorobami cywilizacyjnymi wymagają przeprofilowania oddziałów i konsolidacji zasobów - wskazała Sobierańska-Grenda.

Zapewniła o wsparciu dla samorządów w tych procesach.

Według szacunków NFZ w 2026 roku Fundusz będzie potrzebował dodatkowo ponad 20 mld zł, a jego przychody zostały zaplanowane na poziomie 217,4 mld zł.

Jesteśmy w stałym kontakcie z NFZ. Podjęliśmy wspólnie, jako kierownictwo, decyzję o tym, że przekazujemy ze środków Ministerstwa Zdrowia 4 mld zł na rozliczenie świadczeń roku ubiegłego - powiedziała szefowa MZ.