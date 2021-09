W rejonie targowiska w centrum Płocka pojawił się dziś rano łoś. O tym, że zwierzę dotarło do miasta i biega po jednej z ulic powiadomili policję m.in. mieszkańcy Płocka. Na miejsce wezwano weterynarza, który uśpił łosia, aby bezpiecznie przetransportować go z powrotem do lasu.

