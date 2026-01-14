Rosja może wkrótce borykać się z problemem utrzymania stabilnej sytuacji w Czeczenii. Przywódca republiki Ramzan Kadyrow prawdopodobnie cierpi na ciężką niewydolność nerek, która mimo leczenia w najlepszych klinikach zdaje się postępować. W Groznym zaczęły się nerwowe poszukiwania następcy lidera, który Czeczenią rządzi blisko dwie dekady i mimo kilku zatargów z Kremlem, pozostaje wiernym sojusznikiem Władimira Putina. Co czeka autonomiczną republikę Rosji i kto może zostać następcą Kadyrowa?

  • Kadyrow ma poważne problemy zdrowotne, w tym martwicę trzustki i niewydolność nerek, a jego stan szybko się pogarsza, choć Kreml stara się ukryć te informacje. 
  • Przywódca Czeczenii obawia się o swoje bezpieczeństwo, prowadzi negocjacje dotyczące ewakuacji rodziny i majątku, co pogarsza jego relacje z Moskwą. 
  • Władza w Czeczenii jest mocno skoncentrowana w rodzinie Kadyrowów, ale trwają spekulacje o potencjalnym następcy, co może wywołać napięcia polityczne i etniczne. 
  • Co dla Rosji może oznaczać śmierć Ramzana Kadyrowa?
  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Zobacz również:

Czeczenia, republika na Kaukazie Północnym, od lat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych regionów Federacji Rosyjskiej. Po dwóch krwawych wojnach w latach 90. i na początku XXI wieku, region znalazł się pod ścisłą kontrolą Moskwy. Od 2007 roku władzę w Czeczenii sprawuje Ramzan Kadyrow.

W zamian za poparcie Kremla Czeczenia otrzymuje znaczące wsparcie finansowe i szeroką autonomię w sprawach wewnętrznych. Jednak organizacje międzynarodowe regularnie alarmują o łamaniu praw człowieka, torturach i prześladowaniach mniejszości. 

Czeczeńskie oddziały wojskowe są wykorzystywane przez Rosję m.in. podczas wojny na Ukrainie. Na początku pełnoskalowej inwazji mówiło się o tym, że "kadyrowcy" formują tzw. oddziały zaporowe, które zajmują pozycję za liniami walki, upewniając się, że główne rosyjskie siły piechoty nie będą samowolnie dokonywać odwrotu.

Gospodarka regionu pozostaje słaba i silnie uzależniona od dotacji federalnych. Choć Grozny został odbudowany po wojnach, bezrobocie tam wciąż jest wysokie. Eksperci podkreślają, że przyszłość Czeczenii zależy od stabilności władzy centralnej w Rosji - na razie nie widać oznak dążeń niepodległościowych.

Propaganda robi co może, ale Kadyrow pojawia się coraz rzadziej

O poważnych problemach zdrowotnych Ramzana Kadyrowa donosiły media zarówno ukraińskie i rosyjskie. Przywódca Czeczenii cierpi najprawdopodobniej na martwicę trzustki i niewydolność nerek. Propaganda w Groznym i na Kremlu robi wszystko, by utrzymać jego wizerunek silnego władcy, ale Kadyrow pojawia się publicznie coraz rzadziej. Ostatnio widziano go ponad tydzień temu - był wychudzony i podpierał się laską.

W ubiegłym tygodniu Nowa Gazieta podała, że 49-letni przywódca trafił w grudniu do moskiewskiego szpitala. Kadyrow miał wziąć udział w posiedzeniu Rady Państwa, któremu przewodniczył Władimir Putin. Przywódca Czeczenii nie figuruje na fotografiach z posiedzenia, ale Kreml konsekwentnie dementuje plotki o kiepskim stanie zdrowia.

Sam Kadyrow wydaje się pogodzony ze swoim losem. Jeśli wierzyć plotkom, nie dożyję starości. Cóż, nie chcę jej dożyć. Pragnę umrzeć, kiedy wszyscy będą mnie kochać i szanować - stwierdził cytowany przez serwis Slobodenpecat.

Jak informuje Ukrinform, stan czeczeńskiego przywódcy, określającego siebie jako "żołnierz Putina", gwałtownie się pogorszył i jest on teraz poddawany dializom w prywatnej klinice w Czeczenii. Przy jego łożu czuwają najbliżsi krewni, w tym ci, którzy wrócili zza granicy.

Doniesienia o fatalnym stanie zdrowia Kadyrowa nie pojawiają się po raz pierwszy, a on sam dementował je wielokrotnie. W tym celu publikowano w sieci nagrania z przywódcą, który zaciekle trenuje na siłowni lub siłą własnych mięśni zatrzymuje samochód terenowy...

Moje nastawienie jest bojowe. Sataniści i neonaziści wykonują swoją pracę, są za to opłacani. Nieważne, co powiemy lub pokażemy, te plotki będą się powtarzać - komentuje główny zainteresowany.

Oliwy do ognia w sprawie zdrowia Kadyrowa dolewa rosyjski opozycjonista. Michaił Chodorkowski twierdzi, że czeczeński przywódca coraz mniej ufa Kremlowi i nie chce znajdować się pod opieką lekarzy w Moskwie, w obawie przed otruciem. Chodorkowski zdradził, że Kadyrow prowadził negocjacje z "arabskimi szejkami" w sprawie ewakuacji swojej rodziny i majątku. Taka operacja miałaby zostać zrealizowana, gdyby Putin odmówił jego synom odziedziczenia władzy w republice. O wszystkim oczywiście dowiedziano się w Moskwie, co pogorszyło relacje rosyjskich władz z przywództwem czeczeńskiej republiki.

Oczekiwanie na sukcesję

Jak podaje brytyjski "The Times" około 100 członków rodziny Kadyrowa pełni jakieś funkcje w administracji czeczeńskiej. To rekord nawet w słynącej z nepotyzmu Rosji. Dość powiedzieć, że w zestawieniu drugie miejsce zajmuje Władimir Putin ze swoją rodziną, której 26 członków pracuje na stanowiskach urzędniczych.

Chociaż wśród potencjalnych następców Ramzana wymienia się premiera Czeczenii Magomeda Daudowa i dowódcę sił specjalnych Achmat Apti Ałaudinowa, sam Kadyrow - według doniesień medialnych - chciałby widzieć na tronie swojego najmłodszego syna, Adama. Wicepremierem Czeczenii jest jednak starszy syn, Achmat. Ten ostatni został mianowany niedawno, bo - jak uważają eksperci - Ramzan Kadyrow przyspiesza awanse członków swojej rodziny w obawie przed interwencją Kremla, który będzie chciał zastąpić klan Kadyrowów kimś bardziej posłusznym i przewidywalnym. Faworytem Putina ma być właśnie Ałaudinow.

Kadyrow jest gwarantem trudnej, ale jednak funkcjonującej lojalności Czeczenii wobec Kremla. Jego śmierć może osłabić wpływy Moskwy na Kaukazie Północnym. Odejście Kadyrowa nie musi oznaczać natychmiastowego chaosu, ale uruchomi poważne procesy polityczne w Czeczenii i Rosji. Zmiana przywództwa wpłynie na pozycję czeczeńskich grup w całej Rosji, zwiększając ryzyko napięć etnicznych i walki o wpływy także w sferze przestępczej. Brak silnego lidera może ośmielić środowiska separatystyczne i islamskie, które w przeszłości prowadziły zbrojną walkę o niepodległość Czeczenii. 

Reakcja Putina będzie testem dla zdolności Kremla do utrzymania kontroli nad regionem przy równoczesnym prowadzeniu wojny w Ukrainie.