Rosja może wkrótce borykać się z problemem utrzymania stabilnej sytuacji w Czeczenii. Przywódca republiki Ramzan Kadyrow prawdopodobnie cierpi na ciężką niewydolność nerek, która mimo leczenia w najlepszych klinikach zdaje się postępować. W Groznym zaczęły się nerwowe poszukiwania następcy lidera, który Czeczenią rządzi blisko dwie dekady i mimo kilku zatargów z Kremlem, pozostaje wiernym sojusznikiem Władimira Putina. Co czeka autonomiczną republikę Rosji i kto może zostać następcą Kadyrowa?

Śmierć Ramzana Kadyrowa może oznaczać duże kłopoty Kremla i Władimira Putina / IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People/East News / East News

Kadyrow ma poważne problemy zdrowotne, w tym martwicę trzustki i niewydolność nerek, a jego stan szybko się pogarsza, choć Kreml stara się ukryć te informacje.

Przywódca Czeczenii obawia się o swoje bezpieczeństwo, prowadzi negocjacje dotyczące ewakuacji rodziny i majątku, co pogarsza jego relacje z Moskwą.

Władza w Czeczenii jest mocno skoncentrowana w rodzinie Kadyrowów, ale trwają spekulacje o potencjalnym następcy, co może wywołać napięcia polityczne i etniczne.

Co dla Rosji może oznaczać śmierć Ramzana Kadyrowa?

Czeczenia, republika na Kaukazie Północnym, od lat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych regionów Federacji Rosyjskiej. Po dwóch krwawych wojnach w latach 90. i na początku XXI wieku, region znalazł się pod ścisłą kontrolą Moskwy. Od 2007 roku władzę w Czeczenii sprawuje Ramzan Kadyrow.

W zamian za poparcie Kremla Czeczenia otrzymuje znaczące wsparcie finansowe i szeroką autonomię w sprawach wewnętrznych. Jednak organizacje międzynarodowe regularnie alarmują o łamaniu praw człowieka, torturach i prześladowaniach mniejszości.

Czeczeńskie oddziały wojskowe są wykorzystywane przez Rosję m.in. podczas wojny na Ukrainie. Na początku pełnoskalowej inwazji mówiło się o tym, że "kadyrowcy" formują tzw. oddziały zaporowe, które zajmują pozycję za liniami walki, upewniając się, że główne rosyjskie siły piechoty nie będą samowolnie dokonywać odwrotu.

Gospodarka regionu pozostaje słaba i silnie uzależniona od dotacji federalnych. Choć Grozny został odbudowany po wojnach, bezrobocie tam wciąż jest wysokie. Eksperci podkreślają, że przyszłość Czeczenii zależy od stabilności władzy centralnej w Rosji - na razie nie widać oznak dążeń niepodległościowych.

Propaganda robi co może, ale Kadyrow pojawia się coraz rzadziej

O poważnych problemach zdrowotnych Ramzana Kadyrowa donosiły media zarówno ukraińskie i rosyjskie. Przywódca Czeczenii cierpi najprawdopodobniej na martwicę trzustki i niewydolność nerek. Propaganda w Groznym i na Kremlu robi wszystko, by utrzymać jego wizerunek silnego władcy, ale Kadyrow pojawia się publicznie coraz rzadziej. Ostatnio widziano go ponad tydzień temu - był wychudzony i podpierał się laską.