Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach poprosił kieleckich restauratorów, aby nie przywozili już ciepłych posiłków do placówki. "Ograniczenie tej działalności jest podyktowane tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa" – powiedziała rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dziękując bardzo za dotychczasowe wsparcie, prosimy wszystkie lokale gastronomiczne, które dowoziły pracownikom naszego szpitala posiłki, o zaprzestanie tej działalności - komunikat tej treści pojawił się na profilu szpitala w mediach społecznościowych.

Rzeczniczka szpitala podkreśliła, że ograniczenie tej działalności jest podyktowane tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa. Do minimum staramy się ograniczyć ruch na terenie szpitala. Chodzi o bezpieczeństwo zarówno osób, które przywoziły te posiłki, jak i tych, którzy je spożywali. Jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni wszystkim za okazywaną nam pomoc - podkreśliła Mazur-Kałuża. Dodała, że ze względów bezpieczeństwa szpital będzie teraz tylko przyjmował posiłki instant, suche, o długich terminach ważności.



Teraz musimy się skupić tylko i wyłącznie na bezpieczeństwie naszych pracowników i pacjentów. Względy epidemiologiczne są najważniejsze. Dlatego prosimy naszych darczyńców o wyrozumiałość i zrozumienie - powiedziała rzeczniczka kieleckiego szpitala. Dodała, że placówka cały czas spotyka się z licznymi dowodami wsparcia ze trony instytucji, które dostarczają do szpitala nieodpłatnie sprzęt medyczny.



Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Społem kupiła nam respirator. Na respirator zbiera też pieniądze stowarzyszenie "Skrzydlaci", które kupiło już dla nas komorę, w której będą przewożeni pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. To urządzenie w ciągu najbliższych tygodni powinna dotrzeć do szpitala. Dostajemy też bardzo dużo ofert pomocy, jeśli chodzi o kombinezony ochrony osobistej. Otrzymujemy płyny do dezynfekcji. Wsparło nas też Ministerstwo Zdrowia i wojsko - powiedziała Mazur-Kałuża dziękując wszystkim za okazywaną pomoc.



Systematycznie zaopatrujemy szpital w sprzęt, który dostajemy i zabezpieczamy się jak jest to tylko możliwe - dodała.