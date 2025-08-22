​Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa trafił do szpitala w Gdańsku. Polityk przeszedł operację i kilka zabiegów. "Usunęli, co niepotrzebne, co chodzi do tyłu. Czuję się dobrze" - napisał Wałęsa, zamieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

Lech Wałęsa zamieścił zdjęcia ze szpitala (Fot. Facebook/Lech Wałęsa) / Adam Warżawa / PAP

Informację te potwierdza najbliższy współpracownik byłego prezydenta Marek Kaczmar. Pan prezydent od dłuższego czasu jest w szpitalu. Miał operację i kilka drobnych zabiegów. Szef czuje się dobrze - powiedział.

Lech Wałęsa w szpitalu. Były prezydent przeszedł operację

Zdjęcie ze szpitala Lecha Wałęsy pojawiło się na koncie w Facebooku polityka w piątek. Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze - napisał pod nim były prezydent.

Następnie opublikował post, w którym wyraził wdzięczność personelowi medycznemu. Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach - napisał.

Problemy zdrowotne Wałęsy

Dzień wcześniej Lech Wałęsa zamieścił na portalu społecznościowym fotografię, na której widać go na szpitalnym łóżku. Zdjęcie opatrzył komentarzem, że przygotowuje się do tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To nie pierwsza wizyta polityka w szpitalu w ostatnim czasie. W lipcu Wałęsa przeszedł operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Było to konieczne z powodu nasilających się dolegliwości bólowych po kontuzji, którą były prezydent doznał wiele miesięcy temu.