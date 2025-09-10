W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście dronów Pentagon skierował do akcji najnowocześniejszy samolot szpiegowski. Bombardier Artemis II przez kilka godzin pełnił misję wywiadowczą przelatując nad terytorium Polski.

Bombardier Artemis II wyglądem przypomina wysokiej klasy odrzutowiec biznesowy (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Czym jest Bombardier Artemis II?

Artemis II to najbardziej zaawansowany samolot zwiadu i nasłuchu elektronicznego na świecie. Dla ominięcia zagrożeń związanych z jego śledzeniem nie jest własnością amerykańskiego rządu, a prywatnej firmy Leidos, wykonującej zlecenia dla Pentagonu.

Maszyna to zmodyfikowany Bombardier 650, który z zewnątrz niczym nie różni się od wysokiej klasy odrzutowców biznesowych, unika jednak identyfikacji radiowej.

Prawdziwe możliwości jej jedynego egzemplarza to nie tylko namierzanie ruchu jednostek wojskowych i przechwytywanie każdego typu korespondencji w zasięgu kilkuset kilometrów, ale też ich natychmiastowe rozszyfrowanie. Przez swoje możliwości Artemis II nazywany jest więc latającą serwerownią.

Maszyna zbierała dziś dane m.in. nad Polską

Maszyna na co dzień swoją bazę posiada w Rumunii, ale dziś przez kilka godzin krążyła, zbierając dane wokół obwodu królewieckiego. Sondując rosyjskie terytorium regularnie przelatywała nad Litwą, a w Polsce m.in. nad Ełkiem, Olsztynem i Elblągiem.

Zaczęta przed południem misja Artemis II już dobiegła końca. Najbardziej zaawansowany samolot wywiadowczy świata pozostaje jednak do dyspozycji NATO w tym regionie.