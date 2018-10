Chcemy powołania komisji śledczej ds. zbadania działań prokuratury, służb i policji w związku z nagraniami polityków - zapowiedział we wtorek lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz. Dodał, że jego klub rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem uchwały powołującej komisję ds. afery taśmowej.

Nagrywany był m.in. premier Mateusz Morawiecki / Darek Delmanowicz / PAP

Według projektu komisja miałaby zbadać działania prokuratury, służb specjalnych, policji oraz członków Rady Ministrów w związku z ujawnionym przez media nagraniami urzędników, polityków i przedsiębiorców od marca 2013 do czerwca 2014 roku m.in. w restauracji Sowa i Przyjaciele w Warszawie.



Podczas wtorkowej konferencji prasowej Paweł Kukiz ocenił, że "to, co od jakiegoś czasu dzieje się z taśmami, rozgrywanie tymi taśmami polityków, możliwość szantażowania" powoduje, że "mamy dużą możliwość zagrożenia państwa".



Kukiz podkreślił, że według doniesień medialnych taśm jest ok. 100, a prokuratura ma ich kilkanaście. Nie wiemy, kto te taśmy posiadał. Nie wiemy, kto tymi taśmami gra. Z całą pewnością dwóch kelnerów i (Marek) Falenta to tylko pionki, natomiast nie wiemy, kto jest graczem - dodał.



Ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Platforma Obywatelska nie są szczególnie zainteresowane gruntownym wyjaśnieniem tej sprawy - ocenił Kukiz.



Lider Kukiz'15 powiedział, że jego klub liczący obecnie 29 posłów, będzie zbierał wymagane ustawą 46 podpisów pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, tak, by projekt mógł zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu planowanym w dniach 23-24 października.



W projekcie uchwały czytamy, że komisja miałaby się zająć nagraniami rozmów pomiędzy m.in.: b. szefem MSZ Radosławem Sikorskim a b. ministrem finansów Jackiem Rostowskim, ministrem transportu Sławomirem Nowakiem a b. wiceszefem resortu finansów Andrzejem Parafianowiczem, rzecznikiem prasowym rządu Pawłem Grasiem a prezesem PKN Orlen Dariuszem Jackiem Krawcem, Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem a prezesem NBP Markiem Belką i szefem gabinetu Prezesa NBP Sławomirem Cytryckim.



Zgodnie z uchwałą komisja śledcza miałaby liczyć 9 posłów.

