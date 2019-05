Wszyscy lekarze specjaliści z Kliniki Onkologii Klinicznej w Centrum Onkologii w Krakowie złożyli wypowiedzenia. To reakcja na rezygnację szefa kliniki dr Marka Ziobry, który odmówił przeprowadzenie redukcji zatrudnienia na oddziale.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wypowiedzenie złożyło 9 onkologów.



Na razie oddział pracuje normalnie, bo każdy z lekarzy ma okres wypowiedzenia. Jednak najpóźniej za 3 miesiące 30-łóżkowy oddział stacjonarny i 4 ambulatoria chemioterapii zostaną bez lekarzy.



O ile dyrekcja nie podejmie z nami rozmów - powiedział szef kliniki dr Marek Ziobro. Jak mówi, sam złożył rezygnację, bo nie widział możliwości osłabiania zespołu, a dostał polecenie 10-procentowej redukcji personelu, gdy - jak mówi - już teraz oddział pracuje w trybie awaryjnym i doszedł do granic możliwości.



By ułatwić redukcję, cały zespół lekarzy kliniki sam złożył wypowiedzenie. Medycy podkreślili, że robią to z żalem, ale i nadzieją, że 100-procentowa redukcja lekarzy-specjalistów poprawi sytuację instytutu.