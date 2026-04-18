Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w wypadku, do którego doszło rano na drodze krajowej 46 między Ściborzem a Frydrychowem na Opolszczyźnie. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym.

W wypadku zginął 43-letni motocyklista

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie ok. godz. 8:20 dostał zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 46 pomiędzy miejscowościami Ścibórz a Frydrychów.

Osobowy Opel zderzył się tam z motocyklem marki Honda. Wezwane na miejsce służby przystąpiły do reanimacji motocyklisty. Życia 43-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Samochodem podróżowały dwie osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.