Miesiąc szkolenia i przygotowanie do aktywnej rezerwy - taki program zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma on być skierowany do młodych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Wicepremier zapowiada, że chce skusić młodzież m.in. atrakcyjnym uposażeniem, będącym alternatywą dla pracy wakacyjnej.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej Aleksandra Miszalskiego w Krakowie / Łukasz Gągulski /PAP / PAP Przygotowujemy program, wspólnie ze Sztabem Generalnym, przeszkolenia zaraz po szkole średniej - poinformował w poniedziałek Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Krakowie. Chciałbym zaprosić młodych ludzi po szkole ponadpodstawowej, zanim pójdą na studia czy do pracy, żeby przyszli na miesiąc przeszkolenia, żebyśmy mogli zaoferować im umiejętność, sprawność - podkreślił minister obrony narodowej. Polityk powiedział, że szkolenie odbywałoby się w czasie wakacji po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. W wielu przypadkach trwają one nawet ponad cztery miesiące. Ćwiczenia miałyby zająć miesiąc. Przygotowywałyby do bycia w aktywnej rezerwie, byłyby bezpłatne, a za czas spędzony w koszarach uczestnicy dostawaliby uposażenie. Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy do kawiarni czy restauracji. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Więc bardzo będę zachęcał młodych ludzi - zaznaczył wicepremier. Szef MON oznajmił, że chciałby, by szkolenia ruszyły jeszcze w tym roku. Trzeba jednak przygotować zabezpieczenie infrastrukturalne i zbudować koszary - zaznaczył. Polityk wskazał również, że obecnie jest wielu chętnych do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zobacz również: Ukradli gong liturgiczny z kościoła. Zostali zatrzymani w drodze do skupu złomu

