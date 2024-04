Po co nam wojska, które muszą bronić cyberprzestrzeni? Od niedawna taki komponent działa w polskiej armii i ma coraz więcej pracy. Resort obrony zamierza go rozwijać na tyle, by był gotów sprostać najpoważniejszym wyzwaniom, które w związku z napiętą sytuacją geopolityczną mogą czekać nasz kraj. O planach na rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozmawiamy z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni odgrywają bardzo ważną rolę - podkreśla wiceminister obrony Cezary Tomczyk w rozmowie z RMF FM. "Jeśli mamy sytuację krytyczną, a wojsko nie ma łączności, to właściwie mamy państwo, które nie może się bronić" - tłumaczy. "Cyberbezpieczeństwo to obszar, na który stawia MON" - zapewnia Cezary Tomczyk. "To jest też obszar, który był dość dobrze rozwijany w ciągu ostatnich lat. Trzeba to uczciwie przyznać: poprzedni rząd dołożył swoją cegiełkę" - zaznaczył. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk RMF FM Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa INSECON. To globalne spotkanie liderów, ekspertów i innowatorów, którzy kształtują teraźniejszość i przyszłość bezpieczeństwa informatycznego. RMF FM jest głównym patronem medialnym wydarzenia.

