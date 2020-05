Posłowie Lewicy złożyli do prokuratury zawiadomienie "na rapującego o zabijaniu przeciwników politycznych" posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego. Chodzi o klip, w którym Korwin-Mikke śpiewa, że "pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści".

Janusz Korwin-Mikke / Radek Pietruszka / PAP

Posłowie Lewicy ocenili, że "inicjatywa polskich raperów na rzecz walki z koronawirusem #hot16challenge stała się pretekstem do siania mowy nienawiści".

Klip, jaki z tym hasztagiem zamieścił na Youtube poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke zawiera m.in. wypowiedzi nawołujące do wieszania, szatkowania czy "obcinania jaj albo gorzej" przeciwnikom politycznym, demokratom czy socjalistom. Korwin-Mikke mówi o nich per "zwyczajne szmaty", strzelając z pistoletu czy wymachując nożem - czytamy w ich oświadczeniu.



Posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek stwierdziła, że "nie ma zgody na jawne podżeganie do zabójstwa, czy aktów przemocy wobec przeciwników politycznych" i dodała, że "tak zginęli" pierwszy prezydent II RP Gabriel Narutowicz, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz czy zastrzelony dziesięć lat temu w Łodzi w biurze poselskim PiS Marek Rosiak. To nie są żarty, tylko paragrafy. Liczymy na szybką reakcję organów ścigania - podkreśliła Gill-Piątek.



Wideo youtube

"Korwin-Mikke wykorzystał akcję charytatywną podżegając do nienawiści"

Posłanka Lewicy Monika Falej oceniła, że Korwin-Mikke wykorzystał akcję charytatywną podżegając do nienawiści. Padają takie słowa, jak "pieprzeni socjaliści mają wisieć zamiast liści", czy "Trzeba wziąć takiego drania, obciąć jaja albo gorzej". Takie wypowiedzi w ustach posła oznaczają, że możemy zacząć bać się o własne życie. Faszyści w garniturach nie mogą być tolerowani w przestrzeni publicznej! - stwierdziła.



Zdaniem posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli, jeden z liderów Konfederacji "w uwielbianej przez siebie konwencji skandalisty miesza Boga z bronią i życzy ludziom o innych poglądach śmierci". Niestety właśnie dołączył do tych, o których Julian Tuwim pisał po zabójstwie Narutowicza, że "krzyż mieli na piersiach, a browning w kieszeni". Smutne, że musi uciekać się do takich brzydkich chwytów, żeby tylko pozostać w polityce - stwierdziła Kotula.



Lewica poinformowała, że jej poseł Maciej Kopiec złożył do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie Korwina-Mikkego i zaapelował do niej o "zdecydowaną reakcję".

Przez 30 lat obecności na scenie politycznej Korwin-Mikke nie nauczył się elementarza parlamentaryzmu, stosuje mowę nienawiści, nawołuje do mordowania ludzi i cynicznie wykorzystuje swoją pozycję do szkalowania osób o odmiennych poglądach politycznych. Stanowczo protestuję przeciwko głoszeniu tez, jakoby Polki i Polacy nie zgadzający się z poglądami Konfederacji byli "szmatami" - argumentował Kopiec.



Poseł Robert Obaz zwrócił uwagę, że #Hot16challenge, gdzie Korwin-Mikke zamieścił swój klip, jest "pozytywną akcją zachęcającą do pomagania", a jej głównym celem jest wsparcie wszystkich służb, które mierzą się w walce z koronawirusem". Tymczasem - jak ocenił Obaz - "Korwin Mikke swoim występem zaprzeczył tej szczytnej idei", a "zaintonowanie i wielokrotne powtórzenie w tekście piosenki: "zamiast liści będą wisieć socjaliści", jest jawnym nawoływaniem do zabijania".



Czas wreszcie zatrzymać to szaleństwo. Nie ma zgody na taką postawę i język w życiu publicznym - dodała posłanka Katarzyna Ueberhan.



Klub Lewicy poinformował, że "zawiadomienie o popełnieniu przez Korwin-Mikkego przestępstwa z art. 119 par. 1 Kodeksu karnego" złożyli do Prokuratury Rejonowej w Otwocku posłowie Monika Falej, Hanna Gill-Piątek, Anita Kucharska-Dziedzic, Maciej Kopiec, Katarzyna Kotula, Paweł Krutul, Robert Obaz, Marek Rutka, Katarzyna Ueberhan.