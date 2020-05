Prezydent Andrzej Duda dołączył do grona osób, które wzięły udział w akcji #hot16challenge2. Wyzwanie rzucone przez rapera Solara ma na celu zebranie pieniędzy na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Andrzej Duda / Mateusz Marek / PAP

Fantastyczna akcja #Hot16Challenge2, choć nominacje od Zeusa przyjąłem z lekkim przerażeniem - nigdy nie rapowałem. W natłoku obowiązków dopiero dzisiaj mogłem odpowiedzieć na zaproszenie. Niech muzyka nas łączy w dobrej sprawie! - napisał na Twitterze Andrzej Duda

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy. My i wy. My to oni, oni - my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im - rapuje prezydent Andrzeja Dudy.

Wideo youtube

Prezydent został nominowany przez Zeusa. Sam nominował Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

W poniedziałek po południu w ramach akcji #hot16challenge2 udało się już zebrać ponad milion 355 tys. zł. Pieniądze te w całości mają być przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Licznik cały czas bije.

O co chodzi w akcji #hot16challenge2?

#hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają nagrać i udostępnić swój kawałek w 72 godziny.

W akcji wzięli już udział m.in. Dawid Podsiadło, Margaret, Artur Andrus, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski czy Katarzyna Nosowska.