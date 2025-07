Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zapowiedział, że Sejm zajmie się wnioskiem o przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią. To ma być odpowiedź na rosnące zagrożenie związane z wykorzystywaniem migrantów do destabilizacji sytuacji w regionie. Siemoniak przekazał też informacje o zatrzymaniach na granicy z Litwą.

Kontrola na granicy polsko-litewskiej w Budzisku

Setki migrantów na Krecie. Rząd postanowił ich wywieźć

​Wiceminister o działaniach Ruchu Obrony Granic: Przestańcie to robić! Podczas sobotniego briefingu prasowego szef MSWiA podsumował, że od czasu wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano 75 tys. osób. Jak przekazał, mimo opóźnień na kilku przejściach granicznych, w większości miejsc nie odnotowano zakłóceń. Odebraliśmy informację komendanta głównego straży granicznej, że mamy zatrzymanych w związku z nielegalną migracją, czyli samych migrantów i kurierów, 28 osób. Chodzi tutaj o granicę polsko-litewską. Pokazuje to wielką zasadność decyzji, by kontrolę właśnie na tej granicy wprowadzić - ocenił. Dodał, że trwa przekazanie stronie litewskiej 13 migrantów zatrzymanych w piątek. Podziękował stronie litewskiej za pełne zrozumienie działań polskich władz. Liczymy na wsparcie Unii Europejskiej. Rozmawiałem o tym z komisarzem odpowiedzialnym za granice panem Magnusem Brunnerem, żeby Komisja Europejska w trybie nadzwyczajnym skierowała pewne środki na uszczelnianie granicy łotewsko-białoruskiej - powiedział Siemoniak. Siemoniak powołuje się na Grecję Minister spraw wewnętrznych poinformował, że granica polsko-białoruska po uruchomieniu zapory elektronicznej jest "bardzo szczelna". Zapowiedział też, że na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpatrzy wniosek o przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do azylu na granicy z Białorusią o kolejne 60 dni. To rozwiązanie się sprawdza. Inne państwa idą w nasze ślady. Ostatnio Grecja podobną praktykę wdrożyła. Uważamy, że wykorzystywanie migrantów jako broni, jako czynnika destabilizującego wymaga ze strony państw nadzwyczajnych działań - podsumował. Wkrótce więcej informacji.