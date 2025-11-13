65,8 proc. Polaków chce, by prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą zakazu hodowli zwierząt na futra - wynika z najnowszego sondażu CBOS zleconego przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Jednocześnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego i przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych wskazał w rozmowie z Radiem RMF24, że będzie rekomendował prezydentowi zawetowanie przepisów.

Większość Polaków, którzy wzięli udział w badaniu, chce by Karol Nawrocki podpisał ustawę ws. zakazu hodowli zwierząt na futra / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra, a fermy mają działać najpóźniej do końca 2033 roku.

Ustawa czeka na decyzję prezydenta, a większość Polaków (ponad 65 proc.) popiera jej podpisanie.

Zakaz popiera także większość mieszkańców wsi i wyborców prezydenta.

Przeciwnicy, w tym doradca prezydenta, rekomendują weto, argumentując znaczenie branży dla gospodarki.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Jasne oczekiwania badanych

7 listopada Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o ochronie zwierząt zakładającej całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra w Polsce. Przedsiębiorcy prowadzący fermy będą musieli zakończyć działalność do końca 2033 roku. Ci, którzy zamkną fermy do 2031 roku, mogą liczyć na odszkodowania.

To wszystko oznacza, że teraz czas na ruch prezydenta. Ankieterzy CBOS-u w najnowszym badaniu zapytali Polaków, co powinien zrobić Karol Nawrocki w tej sprawie.

39 proc. uczestników badania wskazało, że prezydent powinien "zdecydowanie" podpisać ustawę, a 26,8 proc., że "raczej" powinien złożyć swój podpis na druku. Zdecydowanie przeciwko podpisaniu ustawy przez prezydenta jest 7,3 proc. ankietowanych, a "raczej" przeciwko 8,2 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 18,7 proc. osób.

W badaniu zapytano też Polaków czy popierają zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskania z nich futer. Niemal połowa (44,9 proc.) uczestników badania na tak zadane pytanie odpowiedziało "zdecydowanie tak". Odpowiedź "raczej tak" - wybrało 23,3 proc. Zdecydowanie przeciwko jest 7,4 proc. ankietowanych, a raczej przeciwko 10,3 proc. Niezdecydowani stanowią 14,1 proc. uczestników badania.

Sondaż wskazuje też, że wśród badanych wyborców Karola Nawrockiego jest zdecydowanie więcej zwolenników (58,9 proc.) niż przeciwników (26,7 proc.) wprowadzenia zakazu. Za zakazem opowiada się 65,5 proc. mieszkańców wsi.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1033 osób. Przeprowadzono je w dniach 6-11 listopada 2025 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview - wspomagany komputerowo wywiad).

List do prezydenta

Poparcie dla zakazu hodowli zwierząt na futra łączy Polki i Polaków ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Widzimy to nie tylko w kolejnych badaniach opinii, ale obserwowaliśmy to też w Sejmie i Senacie, w obu przypadkach ustawa została poparta przez ponad 70 proc. parlamentarzystów - komentuje Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki i dodaje: Prezydent ma szansę przejść do historii jako ten, który przypieczętował koniec cierpienia milionów zwierząt i koszmar mieszkańców wsi, wsłuchując się tym samym w społeczny nastrój.

W ubiegłym tygodniu pod listem z apelem o przyjęcie ustawy podpisali się mieszkańcy Pogorzałek Wielkich (woj. wielkopolskie) i sołtys miejscowości. Od lat przeszkadza im fetor generowany przez pobliską fermę norek. Według Stowarzyszenia Otwarte Klatki ferma należy do rodziny Wójcików (Szczepan Wójcik kilka lat temu stał się znany opinii publicznej, bo głośno protestował przeciwko piątce dla zwierząt - przyp. RMF FM). Hodowanych na niej jest nawet do miliona zwierząt, czyli niemal jedna trzecia całkowitej krajowej hodowli.

Doradca prezydenta za wetem

Przeciwnicy zakazu też głośno wyrażają swoje zdanie. Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i doradca prezydenta Karola Nawrockiego, zapowiedział pod koniec października w Radiu RMF24, że będzie rekomendował głowie państwa zawetowanie ustawy.

Rozmawiałem z większością organizacji rolniczych, gdzie wszyscy liczą na weto, bo nie można wykluczać branży, która przynosi dochody do Skarbu Państwa - stwierdził Obszański.