Bon senioralny ma pomóc seniorom powyżej 75. roku życia oraz ich rodzinom w organizacji opieki i codziennej pomocy. Świadczenie dostępne będzie od początku 2026 roku.

Bon senioralny od początku 2026 roku / Marek Bazak / East News

Bon senioralny - czym jest?

Bon senioralny to nowe świadczenie, dzięki któremu seniorzy będą mogli otrzymać wsparcie opiekunów w miejscu swojego zamieszkania. Skierowane jest do osób, które nie mogą same zaspokoić swoim potrzeb. Maksymalna wartość bonu to 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada około 50 godzinom usług opiekuńczych. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce - środki zostaną przeznaczone wyłącznie na usługi wsparcia.

Pomoc będzie obejmować m.in.:

przygotowywanie i podawanie posiłków,

pomoc w codziennych czynnościach,

podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną,

ułatwienie kontaktu z otoczeniem i dostęp do świadczeń zdrowotnych.



Kto może dostać bon senioralny?

Bon jest skierowany do osób powyżej 75. roku życia oraz rodzin, które sprawują opiekę nad seniorem, ale potrzebują wsparcia.

Nie każdy senior automatycznie otrzyma świadczenie. Decyzja będzie oparta na ocenie sytuacji przez gminę, uwzględniając stan zdrowia oraz kryterium dochodowe:

dochód seniora nie może przekroczyć 5 tys. zł brutto miesięcznie,

dochód członków rodziny zależy od wielkości gospodarstwa domowego - granice wyniosą odpowiednio dwukrotność i trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

Bon senioralny. Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o bon senioralny będzie można składać od początku 2026 roku w urzędzie gminy i ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową i zdrowotną seniora. Gminy będą mogły same realizować bon lub zlecać to organizacjom pozarządowym, firmom prywatnym czy podmiotom ekonomii społecznej.

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz podkreśla, że celem programu jest umożliwienie starszym osobom godnego życia w ich własnych domach:

Budujemy system wsparcia seniora w miejscu jego zamieszkania. Kierowanie osób starszych do placówek całodobowych ma być absolutną ostatecznością - mówi minister.