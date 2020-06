Nie będzie polskiej zimowej wyprawy na K2 na przełomie 2020 i 2021 roku. Wbrew wcześniejszym planom, ekspedycja Polskiego Himalaizmu Zimowego została odwołana. Powodem jest pandemia koronawirusa utrudniająca organizację i planowanie tak dużego przedsięwzięcia. "Głównym powodem odwołania wyprawy są aktualne ograniczenia w ruchu międzynarodowym i brak pewności co do możliwości dotarcia do bazy pod K2 w grudniu 2020 roku" - zaznaczają przedstawiciele PHZ.

