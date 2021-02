Do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 dołącza czworo nowych członków, w tym dotychczasowa posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska - poinformowało ugrupowanie.

Paulina Henning-Kloska / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Mamy przyjemność poinformować o włączeniu do Polski 2050 czworga nowych członków. Są to: posłanka Paulina Hennig-Kloska, radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi" - głosi komunikat ruchu przekazany PAP.

Jak podkreślono, "jednym z najważniejszych celów bieżących Ruchu Polska 2050 było powołanie koła w Sejmie, aby móc znacząco zwiększyć nasze możliwości działania". "W bieżącym tygodniu zakończymy realizację tego celu" - zapowiedziano.

Wcześniej do ruchu Polska2050 przystąpiły posłanki Hanna Gill-Piątek (wcześniej Lewica) i Joanna Mucha (wcześniej KO) oraz senator Jacek Bury. Do utworzenia koła poselskiego potrzeba minimum trójki posłów.

Paulina Henning-Kloska nie skomentowała jeszcze swojej decyzji. Wcześniej kilkukrotnie zaprzeczała, że dołączy do ruchu Polska 2050.



Paulina Hennig-Kloska była dotąd związana z Nowoczesną. Co ciekawe, Koalicja Obywatelska jeszcze po godz. 9 zapowiadała konferencję prasową z udziałem Pauliny Henning-Kloski i szefa klubu Cezarego Tomczyka. Posłanka do czasu rozpoczęcia konferencji zmieniła jednak polityczne barwy.



Kierwiński: Pan Hołownia robi wszystko, aby współpraca opozycji była coraz trudniejsza

Nie rozumiem takiego ciągłego zmieniania zdania - jednego dnia pani poseł mówi, że przechodzi, drugiego, że nie przechodzi, w końcu że przechodzi. Widać, że to nie jest do końca przemyślana decyzja - tak decyzję Henning-Kloski skomentował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Wszystkie sondaże pokazują, że opozycja powinna bardziej ze sobą współpracować, natomiast pan Hołownia robi wszystko, aby ta współpraca była coraz trudniejsza - ocenił.



Jego zdaniem z sondaży jasno wynika, że "współpraca opozycji to interes tych wszystkich, którzy chcą odsunięcia PiS od władzy". Dziś PiS ma poważne problemy wewnętrzne. Widać że obóz władzy jest podzielony i skłócony. Brak współpracy partii opozycyjnych to zwiększanie szans PiS na wyjście z tych problemów. Każdy może sobie wyciągnąć wniosek, jak w tym kontekście należy odbierać ostatnie transfery - powiedział Kierwiński.

Szłapka: Ta sytuacja jest niedobra dla opozycji

Jestem zaskoczony i nie uważam tego za najlepszą decyzję z punktu widzenia tego, co próbujemy budować na opozycji - powiedział dziennikarzom w Sejmie lider Nowoczesnej Adam Szłapka, komentując decyzję Hennig-Kloski.



Zaznaczył, że od kilku dni codziennie rozmawiał z posłanką i wydawało mu się, że "wszystkie racjonalne argumenty trafiły". Jeszcze do późnego niedzielnego wieczoru Hennig-Kloska zapewniała, że zostaje w KO. Dodał, że do poniedziałkowego poranka miał z posłanką kontakt "co kilka godzin" i nic nie wskazywało na taką jej decyzję. Byliśmy umówieni, że pracujemy dalej, więc jestem zaskoczony - zaznaczył.



Przyznał, że oprócz racjonalnych argumentów wpływ na decyzję Hennig-Kloski mogły mieć też emocje. Dodał, że posłanka "niestety" nie poinformowała go osobiście o swojej decyzji, a tylko przesłała swoją rezygnację.



Od trzech lat jestem zwolennikiem tego, byśmy zbudowali na opozycji silny front, a żeby zbudować silny front musimy mieć elementarne zaufanie. Myślę, że coś takiego nie pomaga, nie buduje to mostów zaufania - mówił Szłapka, komentując postępowanie Szymona Hołowni.



Ta sytuacja jest moim zdaniem bardzo niedobra dla opozycji, ale nie będę się obrażał, chcę dalej budować ze wszystkimi szerokie porozumienie opozycyjne - zaznaczył.



Dodał, że na krótką metę rozumie postępowanie Hołowni, ale na dłuższą metę nie pochwala tego i uważa, że to się nie opłaca także jemu.



Jest mi przykro ze względów politycznych i ludzkich, ale musimy dalej pracować. Jakoś to będę musiał przetrawić - powiedział Szłapka.