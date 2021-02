"Na razie w tej sprawie posiadam wyłącznie informacje medialne, bo oficjalnie żadne dokumenty w tej sprawie nie wpłynęły do kancelarii premiera" - tak Michał Dworczyk komentował w Porannej rozmowie w RMF FM cofnięcie przez Porozumienie rekomendacji do zasiadania w rządzie dla Jacka Żalka, Zbigniewa Gryglasa i Michała Cieślaka. "Liderem Porozumienia jest pan premier Gowin, który reprezentuje tę partię. Mam nadzieję, że napięcia i nieporozumienia zostaną jak najszybciej wyjaśnione i nie przełożą się na funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy" - stwierdził szef kancelarii premiera. "Na razie mamy do czynienia ze sporem, napięciem, mam nadzieję, życzę tego koleżankom i kolegom, żeby jak najszybciej doszli do konsensu" stwierdził gość Roberta Mazurka. Jak jednocześnie podkreślił, nie ma głębszej wiedzy nt. tego co dzieje się w Porozumieniu. "Jestem przekonany, że uda się wyjść także z tego napięcia" - dodał.

Na pytanie Roberta Mazurka o to, czy ustawa o podatku od mediów w ogóle trafi do Sejmu, Dworczyk stwierdził, że "mamy do czynienia z okresem prekonsultacji". Jak się zaczną międzyresortowe konsultacje, to będzie czas, żeby wszystkie ministerstwa, a potem w ramach konsultacji społecznych wszystkie środowiska przedkładały propozycje zmian - stwierdził. Zaczekajmy aż ten projekt będzie upubliczniony - dodał.

Robert Mazurek pytał też Michała Dworczyka o weekendowe wydarzenia w Zakopanem, gdy tłumy turystów bawiły się bez maseczek na Krupówkach. Ta sytuacja jest wyrazem absolutnego braku odpowiedzialności, obostrzenia zostały zniesione na dwa tygodnie, jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, to jest zagrożenie, że one wrócą - stwierdził szef kancelarii premiera. Jak dodał, z jego punktu widzenia to było pewne zaskoczenie, "do tej pory Polacy poważnie traktowali zagrożenie".

Robert Mazurek dopytywał także swojego gościa o przebieg szczepień. Michał Dworczyk, odpowiedzialny za narodowy program szczepień, podkreślił też, że Polska ma zakupione blisko 100 mln dawek szczepionki, które uzyskamy zgodnie z deklaracjami producentów do końca tego roku. Szczepienia co do zasady odbywają się zgodnie z planem, natomiast bywają opóźnienia ze względu na zmianę dostaw przez producentów - dodał Dworczyk.