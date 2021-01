„Mam nadzieję, że związek z „Polską 2050” nie skończy się spektakularnym rozwodem” – tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jacek Bury komentuje swoje przejście do ruchu Szymona Hołowni.

Jacek Bury / Wojciech Olkuśnik / PAP

Wideo youtube

"Od ponad roku próbowałem w Koalicji Obywatelskiej zgłaszać pewne propozycje. Mówiłem o potrzebie wypracowania nowej strategii, sposobów na pokonanie PiS-u i lepsze życie w Polsce. To się nie spotykało ze zrozumieniem" - uzasadnił senator zdradzając, że to on zaproponował Szymonowi Hołowni pierwszą rozmowę.

