Posłanka Joanna Mucha zdecydowała się opuścić Platformę Obywatelską. Jednocześnie poinformowała, że dołączyła do inicjatywy Szymona Hołowni - Polska 2050. " Nadszedł taki moment, że ja i Platforma jesteśmy w innym miejscu i nikt tu nie jest winny. Nie jest to kwestia jakiejś krytyki, to są po prostu dwie inne drogi" - podkreśliła posłanka.

Joanna Mucha podczas spotkania Klubu Obywatelskiego Lublin. Zdjęcie archiwalne / Wojciech Pacewicz / PAP

Joanna Mucha początkowo sama pojawiła się na konferencji prasowej.

Oni zostali w zakleszczeniu w relacji z PiS - mówiła o Platformie Obywatelskiej. Ja natomiast myślę o Polsce po PiS, kiedy rządy PiS będą wspomnieniem - dodała. Marzę o Polsce przyszłości, dlatego zdecydowałam się przyłączyć do projektu politycznego Szymona Hołowni, do Polski 2050 - poinformowała Mucha.

Hołownia: Polska 2050 utworzy koło parlamentarne

Po tych słowach do Muchy na konferencji prasowej dołączyli Szymon Hołownia, Michał Kobosko i posłanka Hanna Gill-Piątek.



To dla mnie i dla nas moment szczerej radości, potrzebujemy w ruchu Polska 2050 jeszcze więcej silnych i mądrych osób, potrzebujemy każdego, kto ma dosyć zimowego snu opozycji, każdego, kto będzie gotów do tego, żeby uwierzyć razem z nami, że bycie opozycją to nie państwowa posada, to nie komfort, to dyskomfort i walka - podkreślił Hołownia.



Jak dodał, rozmawiał z Joanną Muchą od wielu tygodni. Pokazała mi swój manifest polityczny, przeczytałem go z ogromną satysfakcja, my się po prostu zgadzamy - powiedział Hołownia.



Według niego dzięki dołączeniu Muchy Polska 2050 "zaloguje się" w parlamencie i utworzy koło parlamentarne, w którego skład będą wchodzić Hanna Gill-Piątek, Joanna Mucha i senator Jacek Bury. Szefem koła będzie Hanna Gill-Piątek.